Правни съвети: Как да постъпим, ако съседите не искат да се включат в общия ремонт на течащ покрив?

В рубриката на „България в 60 минути“ „Правни съвети“ обръщаме внимание на един от най-честите проблеми в жилищните кооперации у нас – този с течащия покрив на сградата.
Какви са решенията, кой поема разходите при ремонт и как да подходим, ако един от съседите откаже да участва?
Темата коментира адвокат Ивелина Динева.
Ивелина Динева, адвокат: "В практиката, свързана с етажната собственост, за съжаление все още битува дълбокото разбиране, че компрометирания покрив лежи върху живеещия на последния етаж. От правна гледна точка обаче това не е така, защото покривът представлява обща част по своето естество. Начините с намирането на консенсус са свързани с провеждане на валидно общо събрание по правилата за Закона за управление на етажната собственост. Какво обаче ще се случи ако събралите се откажат да осъществят такъв ремонт - живеещия на последния етаж за съжаление ще се наложи сам да осъществи ремонта си с лични средства, като тези лични средства обаче задължително следва да бъдат възстановени от фонд "ремонти" или да бъдат приспаднати от предстоящите месечни вноски, ако обаче и това бъде отказано - следва да се води исков процес, като в случая имаме две хипотези. На първо място правилата се уреждат чрез водене на чужда работа без пълномощие по смисъла на чл.61 ал. 2 от Закона за задълженията и договорите, когато този ремонт е осъществен по неотложен начин и разбира се е в полза на всички етажни собственици. А вторият вариант е да се води дело по смисъла на неоснователно обогатяване. За да може да бъде проведен успешен исков процес обаче, лицето което е осъществило ремонта следва да се подготви с безупречни доказателства – констативен протокол или експертиза за състоянието на покрива преди ремонта, приемо-предавателни протоколи, договори със строители, всякакви бележки, касови бонове."