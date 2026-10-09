Правни съвети: Как да постъпим, ако съседите не искат да се включат в общия ремонт на течащ покрив?

В рубриката на „България в 60 минути“ „Правни съвети“ обръщаме внимание на един от най-честите проблеми в жилищните кооперации у нас – този с течащия покрив на сградата.

Какви са решенията, кой поема разходите при ремонт и как да подходим, ако един от съседите откаже да участва?

Темата коментира адвокат Ивелина Динева.