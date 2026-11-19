Авторитетът на обществените медии в предизборната кампания е осезаем. Това заяви социологът Първан Симеонов при представянето на проучване на агенция "Мяра" по поръчка на СЕМ. Днес Съветът за електронни медии представи и доклад доклада за медийното отразяване на предизборната кампания за президент и вицепрезидент.

Екзитпол показа, че повече от 30% от гласувалите са се повлияли от дебата между Андрей Гюров и Илияна Йотова по БНТ, съобщи Първан Симеонов.

Той отчете поколенческата разлика по отношение на начините за информиране.

"Очевидно сме в процес на преориентиране към новите медии. Има известен критицизъм към традиционните медии, очевидно се търсят алтернативни източници. Алтернативно медийно съдържание обаче много трудно се подлага на анализ."

По-скоро нисък интерес към тази предизборна кампания, отчитат от "Мяра".