Авторитетът на обществените медии в предизборната кампания е осезаем. Това заяви социологът Първан Симеонов при представянето на проучване на агенция "Мяра" по поръчка на СЕМ. Днес Съветът за електронни медии представи и доклад доклада за медийното отразяване на предизборната кампания за президент и вицепрезидент.
Екзитпол показа, че повече от 30% от гласувалите са се повлияли от дебата между Андрей Гюров и Илияна Йотова по БНТ, съобщи Първан Симеонов.
Той отчете поколенческата разлика по отношение на начините за информиране.
"Очевидно сме в процес на преориентиране към новите медии. Има известен критицизъм към традиционните медии, очевидно се търсят алтернативни източници. Алтернативно медийно съдържание обаче много трудно се подлага на анализ."
По-скоро нисък интерес към тази предизборна кампания, отчитат от "Мяра".
"На мен ми направиха впечатление няколко неща - с възхода на новите медии много трудно се отличава факт от мнение, а това е проблем. Политическият език огрубява в голяма степен. Поляризацията и езикът на омразата се пренася в конвенционалните медии, стига се до напълно размиване на границата между опита за обективен анализ и защитаването на субективна политическа гледна точка. Аз вярвам в забраната за оповестяване на екзитпол в изборния ден. Това също трябва да бъде адресирано като проблем", каза още Симеонов.