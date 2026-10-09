БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Военнослужещи направиха оглед на кораба...
Чете се за: 04:52 мин.
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба,...
Чете се за: 00:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 05:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КЗП започва проверки за необосновано повишаване на банковите такси

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
повече пари производство водят нова инфлация смятат икономисти
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва проверки за необосновано повишаване на банковите такси.

Проверките ще обхванат всички банки в страната и се предприемат от 9 октомври. Съгласно предвидените в закона срокове, резултатите се очаква да бъдат оповестени в последната седмица на м. октомври.

Инспекторите на Комисията ще изискат от банките информация за таксите и тяхното увеличение от 1 януари на предходната 2025 г. до момента. При констатирано повишение ще се изисква икономическа обосновка.

Обект на проверките ще бъдат тарифите на банковите такси и самите такси за най-често ползваните от потребителите услуги като например откриване и поддържане на разплащателна сметка, теглене и внасяне на пари в брой от АТМ и в клон, такса за банков превод, такси за дебитни и кредитни карти и др.

КЗП ще проверява и месечните такси за различните планове, предлагани от банките на потребителите.

Комисията напомня, че горещата линия за потребители е 0700 111 22, а приемната за подаване на жалби в София е на ул. „Врабча“ N 1, на партерния етаж, с работно време от 9.00 ч. до 17.30 ч.

#необосновано повишение #банкови такси #КЗП #проверки #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
1
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
3
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през...
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
4
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС
5
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за...
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край България
6
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
5
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Финанси

Заради развитието на изкуствения интелект: Износът на Тайван достигна 87,2 млрд. долара
Заради развитието на изкуствения интелект: Износът на Тайван достигна 87,2 млрд. долара
МС предлага България да придобие още пет нови зенитно-ракетни комплекси по линия на SAFE МС предлага България да придобие още пет нови зенитно-ракетни комплекси по линия на SAFE
Чете се за: 02:00 мин.
Министър Ива Петрова: Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон Министър Ива Петрова: Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон
Чете се за: 01:25 мин.
Кристалина Георгиева: Глобалната икономика е теглена в противоположни посоки от енергийния шок и бума на AI Кристалина Георгиева: Глобалната икономика е теглена в противоположни посоки от енергийния шок и бума на AI
Чете се за: 05:10 мин.
Световната банка понижи очакванията си за растеж на българската икономика за 2027 г. Световната банка понижи очакванията си за растеж на българската икономика за 2027 г.
Чете се за: 05:57 мин.
Пулев: Над 1,4 млрд. евро на ББР са блокирани и неизползваеми Пулев: Над 1,4 млрд. евро на ББР са блокирани и неизползваеми
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл" Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи, предлагащи лекарства Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи, предлагащи лекарства
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
НА ЖИВО: Премиерът Радев с коментар по актуални теми НА ЖИВО: Премиерът Радев с коментар по актуални теми
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Военнослужещи направиха оглед на кораба "Ейбъл",...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
По света
В Плевен обявиха Ден на траур заради тежката катастрофа, при която...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ