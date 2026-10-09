Тайно посещение: Началникът на кабинета на Зеленски на неофициална визита в София

Един от най-приближените до украинския президент Володимир Зеленски, началникът на кабинета му Кирило Буданов е бил на тайно посещение в София на 7 и 8 октомври.

Новината най-напред се появи неофициално, часове по-късно беше потвърдена от правителствената информационна служба, която съобщи, че Буданов е провел разговор с премиера Румен Радев.

От пресекретарията на дължавния глава съобщиха за "По света и у нас", че среща на президента и представители на президентската институция с Буданов не е имало.

От пресслужбата на министерския съвет съобщиха, че посещението на Кирило Буданов у нас е било по негова молба и при пълна конфедициалност от съображения за сигурност. На среща с премиера Румен Радев, която е била на 8 октомври, Буданов е представил вижданията на украинската страна за възможностите за постигане на мирно решение на войната в Украйна.

Румен Радев, министър-председател: "Ясно е, че усилията за възстановяване на мира в Украйна заслужават нашата подкрепа. И прекратяването на военните действия е от изключителен интерес не само за воюващите страни, а за всички нас, за цяла Европа, защото ние продължаваме да плащаме една изключително висока социална и икономическа цена. Така че е крайно време да се даде път на пълния потенциал на и да се използват всички канали за комуникация и за диалог. Това правим в момента. "

По отношение на дроновете ударили двата търговски кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, премиерът коментира, че до момента има хипотези без доказателства.

Румен Радев, министър-председател:

"- Обсъдихте ли дроновете, произхода? Не е ясен. Искам да поздравя нашите военнослужещи за тяхната смелост, за изключително високия професионализъм за това, че те днес бяха на борда на кораба, направиха щателен оглед, именно да се търсят останки от дронове. Такива не са намерени към момента, така че за момента не можем да ви кажем никакви ясни и категорични твърдения. Казах ви, че всякакви догадки и хипотези са възможни. Има логически предпоставки, които да сочат към една страна, но нямаме никакви доказателства, за да го направим с категоричност."

На наше запитване от прессекретариата на държавния глава съобщиха, че президентът и представители на президентската институция не са имали срещи с началника на кабинета на президента на Украйна в рамките на посещението на Кирило Буданов у нас.

Според неофициална информация Кирило Буданов е пристигнал в София на 7 октомври следобяд и в късните часове на същия ден е провел поредица от срещи с лидери на част от парламентарните партии. Никой от тях обаче не коментира тези разговори.

Визитата беше коментирана публично само от "Възраждане" и то преди да бъде потвърдено официално, че Буданов е бил в София.

Коста Стоянов, депутат от "Възраждане": "Изключително притеснителен е факта, че от вчера и днес в България се намира началника на кабинета на Зеленски Кирило Буданов, който е бивш началник на украинското разузнаване."

Единствена снимка на Кирило Буданов в София беше публикувана само от бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. Във фейсбук профила си Цветанов пише, че е пожелал на Буданов успех по време на предстощите му срещи в Съединените щати и е изразил надежда, че усилията му ще допринесат за постигането на краен и справедлив мир.

От София на 8 октомври Буданов е заминал именно за САЩ, където участва в украинската делегация, която днес и утре в Маями провежда ключови преговори насочени към намиране на изход от военния конфликт с Русия.

От януари, когато от шеф на разузнаването стана ръководител на офиса на украинския президент, Буданов се сочи като дясната ръка на Зеленски. Социологически проучвания в Украйна редовно го нареждат сред най-популярните фигури в страната с изключително висок рейтинг на обществено доверие. Буданов се ползва с високо доверие както от страна на администрацията във Вашингтон, така и в Европа.

По темата работиха Деница Торньова, Иво Никодимов, Николай Минков