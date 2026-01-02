Зеленски назначи шефа на разузнаването Буданов за ръководител на президентския офис

Президентът на Украйна Володимир Зеленски назначи Кирил Буданов, началник на военното разузнаване, да поеме ръководството на президентската канцелария.

"Сега Украйна се нуждае от по-голям фокус върху въпросите на сигурност, развитието на отбранителните и силите за сигурност на Украйна, както и върху дипломатическия път в преговорите, и президентската канцелария ще служи предимно за изпълнението на такива задачи", заяви Зеленски, цитиран от "Киев индипендънт".

Тази стъпка следва голямо преструктуриране, при което в края на ноември беше уволнен Андрий Ермак, дългогодишният ръководител на кабинета на Зеленски. Промяната настъпи на фона на най-големия корупционен скандал в Украйна, което сигнализира за промяна в динамиката на лидерството.

39-годишният генерал-лейтенант Буданов ръководи военното разузнаване на Украйна от 2020 г.