Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Моджтаба Хаменей ще наследи баща си аятолах Али Хаменей като върховен лидер на Иран - съобщи иранската държавна телевизия. Революционната гвардия, както и въоръжените сили на Ислямската република са се заклели във вярност към новия лидер.

И тази нощ продължиха иранските удари срещу Израел. Има съобщения за експлозии в Катар, Кувейт и Бахрейн. По-рано от израелската армия съобщиха, че са унищожили щаба на военноВъздушните сили на Революционната гвардия в Техеран.

В иранската столица остава високо нивото на замърсяване след ударите по петролните депа. Жителите са призовани да не излизат навън. Има опасност и от киселинен дъжд. В разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан, френският лидер Еманюел Макрон е призовал Иран да спре ударите срещу други страни в региона и да отвори Ормузкия проток.