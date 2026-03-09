БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Чете се за: 01:20 мин.
Революционната гвардия и въоръжените сили на Ислямската република са се заклели във вярност към новия лидер

Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Моджтаба Хаменей ще наследи баща си аятолах Али Хаменей като върховен лидер на Иран - съобщи иранската държавна телевизия. Революционната гвардия, както и въоръжените сили на Ислямската република са се заклели във вярност към новия лидер.

И тази нощ продължиха иранските удари срещу Израел. Има съобщения за експлозии в Катар, Кувейт и Бахрейн. По-рано от израелската армия съобщиха, че са унищожили щаба на военноВъздушните сили на Революционната гвардия в Техеран.

В иранската столица остава високо нивото на замърсяване след ударите по петролните депа. Жителите са призовани да не излизат навън. Има опасност и от киселинен дъжд. В разговор с иранския президент Масуд Пезешкиан, френският лидер Еманюел Макрон е призовал Иран да спре ударите срещу други страни в региона и да отвори Ормузкия проток.

#Моджтаба Хаменей #избор на ирански лидер #войната в Иран #синът на Али Хаменей # Аятолах Али Хаменей #Иран

