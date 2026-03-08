Кой ще е новият върховен лидер на Иран?

Гъсти облаци дим се виждат часове след атака срещу петролни депа в район на иранската столица. Според жителите на Техеран през цели ден в града се чуват експлозии. В ранните часове на деня стана ясно, че Съветът на старейшините е избрал наследник на аятолах Али Хаменей. Името му обаче не се съобщава, от съвета обясняват, че има редица "пречки" преди решението да бъде официализирано.

Момахамад Мехди Митбагери, член на Съвета на старейшните: "Уважаемите членове на Съвета положиха значителни усилия през последните дни, за да изберат лидер, и беше постигнато становище, което отразява мнението на мнозинството."

Израел отново заплаши, че ще се опита да ликвидира всеки новоизбран наследник на аятолах Али Хаменей. Доналд Тръмп не успя да мотивира иранския народ да свали властта, твърдят в Техеран.

Али Лариджани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност: "Иранците може да имат разногласия помежду си, но те са си иранци. Те подкрепят Иран и няма да сътрудничат с Тръмп за разделянето му. Нещо повече, народът на Иран е видял какво означава американската намеса в региона. Вие се намесихте в Ирак, какво се случи с народа на Ирак. Вие се намесихте в Афганистан. Не сте загрижени за народа на Иран.“

Въоръжените сили са боеспособни и добре екипирани, разполагаме с достатъчно количества ракети и дронове, заяви говорител на Иранската Революционна гвардия.

Али Мохамад Наини, говорител на Иранската Революционна гвардия: "Въоръжените сили на Ислямската република са напълно подготвени за пълномащабна война в продължение на поне 6 месеца, при сегашното темпо."

От военна гледна точка иранците са "свършени", коментира американският президент Доналд Тръмп. Но не даде конкретен отговор дали се обмисля сухопътна операция.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Може ли да има? ... Трябва да има много основателна причина."

В Израел най-малко трима души са ранени от отломки, след неутрализиране на ракета, изстреляна от Иран. Тел Авив продължава да атакува обекти в Иран и цели, свързани с Хизбула, в Ливан. Турция с остра реакция.

Хакан Фидан, министър на външните работи на Турция: "Израел е възприел стратегия за предизвикване на нестабилност, конфликти и граждански войни в целия регион. Ние, от друга страна, заедно с приятелски и братски страни, възприехме политика за мир срещу тази позиция на Израел. Бих искал да подчертая още веднъж, че осъждаме атаките, насочени срещу трети страни, по най-категоричен начин."

Иран не напада съседните държави, а активите на САЩ в тях, заяви иранският външен министър. Техеран е атакувал бази в Йордания, Бахрейн, ОАЕ, пожар горя в Правителствена сграда в Кувейт след ирански удар.