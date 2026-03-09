БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Запази

Германецът Андрес Ритер ще наследи Лаура Кьовеши

Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Съветът на ЕС постигна съгласие днес за назначаването на Андрес Ритер за нов европейски главен прокурор на Европейската прокуратура, считано от 1 ноември 2026 г. Европейският главен прокурор се назначава с мандат от седем години, който не подлежи на подновяване. Мандатът на настоящия европейски главен прокурор Лаура Кодруца Кьовеши изтича на 30 октомври 2026 г.

Андрес Ритер постъпва в германската прокуратура през 1995 г. и оглавява различни прокуратури. От 2020 г. насам заема длъжността европейски заместник главен прокурор.

Европейската прокуратура е независим орган на ЕС, който отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза (напр. измами, корупция, трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро).

Европейските прокурори, заедно с европейския главен прокурор, сформират колегията на Европейската прокуратура. Те упражняват надзор върху разследванията и наказателните преследвания. Съветът назначава европейски прокурор от всяка от 24-те участващи държави членки.

Европейският главен прокурор се назначава по общо съгласие на Съвета и ЕП. Назначаването трябва да бъде потвърдено и от Европейския парламент.

Европейската прокуратура отговаря за разследването и наказателното преследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, пред компетентните съдилища на държавите членки. Първият европейски главен прокурор Лаура Кодруца Кьовеши беше назначена през 2019 г. До края на 2025 г. Европейската прокуратура е провела 3602 активни разследвания с обща прогнозна стойност на щетите за бюджета на ЕС и националните бюджети в размер на над 67,2 милиарда евро.

Понастоящем в Европейската прокуратура участват 24 държави членки: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Естония, Италия, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Финландия, Франция, Хърватия, Швеция и Чешката република.

#Лаура Кьовеши

Последвайте ни

ТОП 24

България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
1
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за търговски полети, но при определени условия
2
Започва поетапно отваряне на израелското въздушно пространство за...
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от Близкия изток
3
Обратно у дома: Продължава евакуацията на блокираните българи от...
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
4
Кой ще е новият върховен лидер на Иран?
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
5
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има чакащи да се приберат наши сънародници
6
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток, все още има...

Най-четени

Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
1
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
2
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
3
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
4
След поредица дни с топло за сезона време - ще започне застудяване
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна България" (СНИМКИ)
5
Румен Радев се регистрира за изборите в коалиция "Прогресивна...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
6
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...

Още от: Европа

Части от метеорит удариха къщи в Западна Германия
Части от метеорит удариха къщи в Западна Германия
Бирена революция в Полша: Все повече жени успяват да се наложат в пивоварната индустрия Бирена революция в Полша: Все повече жени успяват да се наложат в пивоварната индустрия
Чете се за: 02:45 мин.
Хиляди жени в Гърция протестираха срещу войната в Иран на 8 март Хиляди жени в Гърция протестираха срещу войната в Иран на 8 март
Чете се за: 00:27 мин.
В Германия се провеждат местни избори, тест за управлението на Фридрих Мерц В Германия се провеждат местни избори, тест за управлението на Фридрих Мерц
Чете се за: 00:27 мин.
На референдум в Швейцария отхвърлиха намаляването на таксата за обществената телевизия На референдум в Швейцария отхвърлиха намаляването на таксата за обществената телевизия
Чете се за: 03:07 мин.
Засилва се напрежението между Словакия и Украйна заради петролопровода "Дружба" Засилва се напрежението между Словакия и Украйна заради петролопровода "Дружба"
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро
Чете се за: 02:47 мин.
Политика
"Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест "Срам ме е от заплатата ми": Служители на "Български пощи" в цялата страна излязоха на протест
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор Съветът на ЕС одобри новия европейски главен прокурор
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва Над 100 долара за барел – петролът продължава да поскъпва
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Обвинен в корупция: В Истанбул започна делото срещу кмета Екрем...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Съдбата на старинните сгради в Пловдив – къщи-паметници на...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ