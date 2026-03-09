БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Чете се за: 01:45 мин.
У нас
заместник генералният директор нкжи подаде оставка
Снимка: БНТ
Заместник-генералният директор на Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ) Нели Андреева подаде оставка.

Действията идват няколко дни след като министъра на транспорта Корман Исмаилов освободи от поста председателя на Управителния съвет – бившият депутат от "Има такъв народ" Тодор Василев и назначи на негово място инж. Мария Генова.

Според Андреева назначенията са скандални и са част от статуквото, срещу което служебният кабинет имал заявка да се бори. Андреева призова служебния премиер Андрей Гюров да следи внимателно действията на Корман Исмаилов.

Нели Андреева, заместник-генерален директор на НКЖИ: "След като стъпи в длъжност служебното правителство, получихме разпореждане да се преустановят всички плащания и да не се подписват договори или споразумения - това разпореждане не беше спазено и беше сключен договор, който изцяло обслужва интересите на фирми свързани със статуквото. Искам да призова премиера Гюров много внимателно и детайлно да следи действията и назначенията на транспортния министър Корман Исмаилов тъй като очевидно по действията му личи, че той е част от модела срещу, който уж се бори. Наивно е да смятаме, че е бил подведен да назначи лица, които нямат интегритет в най-голямото държавно предприятие в страната на най-високите управленски позиции."

