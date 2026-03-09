Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка

Заместник-генералният директор на Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ) Нели Андреева подаде оставка.

Действията идват няколко дни след като министъра на транспорта Корман Исмаилов освободи от поста председателя на Управителния съвет – бившият депутат от "Има такъв народ" Тодор Василев и назначи на негово място инж. Мария Генова.

Според Андреева назначенията са скандални и са част от статуквото, срещу което служебният кабинет имал заявка да се бори. Андреева призова служебния премиер Андрей Гюров да следи внимателно действията на Корман Исмаилов.