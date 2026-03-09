Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?

10 дни след началото на войната, Иран има нов върховен лидер. Държавните медии в Ислямската република съобщиха, че Съветът на експертите е избрал сина на Али Хаменей – Моджтаба за нов аятолах. Изборът обаче, може да доведе до ескалация на войната, тъй като американският президент Доналд Тръмп вече нарече Моджтаба Хаменей "неприемлив избор". Иран продължава с военните удари срещу съседните държави.

Ислямската република избра да продължи твърдолинейната политика срещу Запада.

"Събранието на експертите, назначава аятолах Сейед Моджтаба Хосейни Хаменей - за трети лидер на свещената система на Ислямска република Иран."

От Съвета на духовниците призоваха иранците да се закълнат във вярност към новия аятолах. Революционната гвардия и военните сили на Иран вече го направиха, както и привържениците на режима. По улиците на Техеран и големите градове нямаше противници на режима на аятоласите. Но в тъмнината отекваха възгласите "Смърт за Моджтаба".

Моджтаба отдавна беше спряган като вероятен върховен лидер. През годините той стоеше в сянка, но за него се знае, че е близък до Революционната гвардия. Твърди се, че е изиграл решаваща роля при потушаване на протестите през 2009 година. Има данни, че извън родината си, Моджтаба е създал огромна империя от имоти.

Алекс Ватанка, анализатор в Института за Близкия изток: "Въпреки, че е духовник, Моджтаба е по-скоро разузнавач. Той вярва в употребата на сила както срещу вътрешни, така и срещу чуждестранни противници."

Избирането на Моджтаба за върховен лидер създаде прецедент в Ислямската република.

Алекс Ватанка, анализатор в Института за Близкия изток: "Има доказателства, че баща му е бил против. Баща му е казвал: "Не искам синът ми да поеме властта от мен, защото властта би се предала от баща на син". А целта на Ислямската революция от 1979 година е била именно да се сложи край на наследяване на властта. Фактът, че Моджтаба Хаменей сега е новия върховен лидер, показва, че твърдолинейните в управлението имат превес."

"Ще видим какво ще стане" – така лаконично Доналд Тръмп коментира избирането на Моджтаба Хаменей за върховен лидер. Преди дни той предупреди, че следващият върховен лидер на Иран "няма да издържи дълго", ако Техеран не получи първо неговото одобрение.

Алекс Ватанка, анализатор в Института за Близкия изток: "През последните години израелците силно се инфилтрираха в ислямисткия режим в Техеран. Така че, Моджтаба Хаменей има много основателна причина да се тревожи за оцеляването си."

снимки: БТА, БГНЕС

Веднага след избирането на новия духовен водач, Иран поднови ударите си срещу съседните държави. Сирени огласиха Тел Авив. Израелската армия отговори с нови атаки срещу Иран. Съобщава се за десетки ранени в Бахрейн. Експлозии има също в Катар и Кувейт.