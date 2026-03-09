БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 100 долара за барел – петролът продължава да...
Чете се за: 01:05 мин.
Моджтаба Хаменей е новият върховен лидер на Иран
Чете се за: 01:20 мин.

Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро

Новият шеф на НАП Милена Кръстанова обяви приоритетите си

Потребителската кошница запазва стойността си от 57 евро за последната седмица. Това съобщиха от Координационния център за приемане на еврото. Следят се цените на петрола, но все още не може да се открои стабилна тенденция за горивата на дребно. Първа медийна изява направи и новият шеф на НАП.

Процесът по преминаване към единната европейска валута технически е приключил, отчетоха от Координационния център. 88% от левовата наличност вече е иззета от обращение. В населението остават около 3,7 милиарда. Инфлацията между февруари миналата година и февруари тази година националната статистика отчита от 3,3%. От октомври до сега Националната агенция за приходите е констатирала 618 нарушения и е наложила санкции за 542 000 евро.

На брифинга в Министерския съвет беше и първата медийна изява на Милена Кръстанова, която е новият шеф на НАП. Тя заяви, че ще отстоява принципите за висока събираемост и за наказване на нарушителите. Също така се следят и цените на петрола на международните пазари и отражението им върху пазара на дребно в България.

Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото: "Потребителската кошница към днешна дата е 57 евро, запазва своята стойност, влезнахме в едно плато, това е вече трета седмица, задържаме тази стойност като изцяло разликата за сравнение с миналата година от 4 евро се дължи на изменение в зеленчуците и плодовете. Само да спомена нещо за горивата, имайте малко търпение, на световните борсови пазари има така осезателен скок, това което наблюдаваме е между 5 и 15 евроцента сега на бензиностанциите, но нека да изчакаме процесите, все още е рано да се говори."

Милена Кръстанова, изпълнителен директор на НАП: "Основните ми приоритети са продължаване на активната работа на цялата агенция за повишаване на приходите от данъци и осигурителни вноски, както и до момента е било, и намаляване на дела на сивата икономика. Другият основен приоритет е запазване на приемствеността в агенцията и осигуряване на спокойна работа на служителите в Национална агенция за приходите."

От Координационния център призоваха търговците да не се отпускат, тъй като Законът за въвеждане на еврото действа до средата на тази година и да не допускат нарушения.

