За 8 март: Хиляди деца подариха на майките си картички с послание

В международния ден на жената хиляди майки получиха картички със специално послание. Децата им напомниха с рисунка да не пропускат профилактичните прегледи за рак на гърдата. В кампанията "От здравето на мама за мен по-важно няма" се включиха над 50 детски градини от 20 общини.

Ади: "Мама трябва да се грижи за себе си, а не само за децата и за близките си."

Иван: "Мама трябва да е здрава - да готви!"

Дарина: "Трябва мама да е здрава за да може цялото семейство да е щастливо и да ходим на пътешествия."

Петър: "Ако тя не е здрава всички няма да са здрави."

За да е здрава мама децата от над 50 детски градини рисуваха върху картички. На гърба им е отпечатано послание - да не пропуска профилактичните прегледи за рак на гърдата.

Бисерка Пиларска, учител в 178 ДГ "Сребърно копитце" в София: "Идеята е чрез тези картички ние да насочим вниманието на децата към здравето на мама, че всъщност някой трябва да се погрижи и за нея. Ако всеки успее да си създаде този здравен навик да обръща внимание на здравето си и да провежда едни профилактични прегледи всяка година, ще бъдат спасени повече човешки животи."

Кампанията се провежда за втори път. Организатор е онкохиругът Ваня Митова.