Полицията разкри нелегална база за производство и разпространение на анаболни стероиди

Голяма нелегална база за производство, съхранение и разпространение на анаболни стероиди разкри столичната полиция. Задържан е собственикът на базата. Преди 4 години той е бил регистриран за същата нелегална дейност. Добавките са разпространявани чрез интернет сайтове.

Любомир Николов, директор на СДВР: „Открити са милиони блистери и ампули, които по наша информация съдържат анаболни вещества, които в последствие чрез разпространението им в интернет стигат до потребители, които не знаят какво инжектират в тялото си. Установихме, че тези марки ги няма регистрирани в никакви търговски мрежи, а просто производителят си е избирал произволно имена и с интернет сайтове ги е разпространявал. Предстои да се назначат съответните експертни справки, които ще установят активното вещество в съответните ампули и блистери, но се предполага, че това са тестостероно производни продукти, които се разпространяват по-скоро във фитнес индустрията. Извършителят на това престъпление е регистриран за същото деяние преди 4 години.“

Любомир Николов, директор на СДВР: „Установеното количество на този адрес е огромно, като бих казал, че служителите на икономическа полиция откриха милиони блистери, ампули, които по наша информация съдържат анаболни вещества, които в последствие чрез разпространението им в интернет стигат до потребители, които не знаят по никакъв начин какво инжектират в тялото си или го поглъщат.“

Снимки: Иво Никодимов