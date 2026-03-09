БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицаи задържаха пратки с лекарствени продукти с неясен произход, подготвени за изпращане в ЕС

Служители от отдел „Икономическа полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи задържаха пратки с лекарствени продукти с неясен произход, подготвени за изпращане в ЕС, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Акцията е проведена на 6 март след получена оперативна информация за предстоящо изпращане на пратки с лекарствени продукти с неясен произход за чужбина.

В хода на специализираната полицейска операция служителите задържали опаковани пратки при опит да бъдат изпратени чрез български доставчик на куриерски услуги. Иззети са 41 кутии, съдържащи блистери с ампули анаболни стероиди, предназначени за Нидерландия.

