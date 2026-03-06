БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Почти 46 кг марихуана откри граничарското куче Пирин на ГКПП „Капитан Андреево"

Почти 46 кг марихуана откри граничарското куче Пирин на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Наркотикът е бил открит в тайници на лек автомобил.

На 4 март в „Гранична полиция“ е получен сигнал за лек автомобил със сръбска регистрация, който веднага е предаден на ГКПП „Капитан Андреево“. По-късно колата, управлявана от 61-годишен мъж с двойно гражданство албанско и сръбско, пристигнала на пункта за излизане от страната.

Извършена е съвместна проверка на превозното средство от екип гранични полицаи със служебно куче Пирин и митнически служители, при която в багажника под кората е установен тайник, в който има пакети, увити в кафяво тиксо, съобщиха от „Гранична полиция“. Под предните седалки и броните на автомобила също са установени изградени тайници с пакети. Общото им количество е 107 пакета, съдържащи суха зелена тревиста маса. При извършеният полеви наркотест, веществото в пакетите е реагирало на марихуана.

Снимки:ГДГП

По случая е образувано досъдебно производство.

#задържана марихуана #Капитан Андреево #гранична полиция #куче

