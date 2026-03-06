Почти 46 кг марихуана откри граничарското куче Пирин на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“. Наркотикът е бил открит в тайници на лек автомобил.

На 4 март в „Гранична полиция“ е получен сигнал за лек автомобил със сръбска регистрация, който веднага е предаден на ГКПП „Капитан Андреево“. По-късно колата, управлявана от 61-годишен мъж с двойно гражданство албанско и сръбско, пристигнала на пункта за излизане от страната.

Извършена е съвместна проверка на превозното средство от екип гранични полицаи със служебно куче Пирин и митнически служители, при която в багажника под кората е установен тайник, в който има пакети, увити в кафяво тиксо, съобщиха от „Гранична полиция“. Под предните седалки и броните на автомобила също са установени изградени тайници с пакети. Общото им количество е 107 пакета, съдържащи суха зелена тревиста маса. При извършеният полеви наркотест, веществото в пакетите е реагирало на марихуана.

Снимки:ГДГП

По случая е образувано досъдебно производство.