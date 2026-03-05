БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обвиниха шестима души за участие в престъпна група, занимаваща се с трафик на хора

Групата е действала от 2018 г.

Софийската градска прокуратура (СГП) обвини шестима души за участие в организирана престъпна група, набирала, транспортирала, укривала и склонява към развратни действия хора, включително и насилствено, съобщиха от държаното обвинение. Групата е действала от 2018 г. Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Разследването е започнало на 16 декември 2024 г. и е водено от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ под ръководството на СГП.

Извършени са 25 обиски и претърсвания на жилища и автомобили. Разпитани са свидетели, включително пред съдия, изготвени са справки от мобилните оператори, назначени са експертизи, иззети са шест автомобила, използвани за осъществяване на престъпната дейност, както и множество предмети и документи, относими към разследването.

Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за постоянния им арест.

