Обвиниха шестима души за участие в престъпна група, занимаваща се с трафик на хора

Софийската градска прокуратура (СГП) обвини шестима души за участие в организирана престъпна група, набирала, транспортирала, укривала и склонява към развратни действия хора, включително и насилствено, съобщиха от държаното обвинение. Групата е действала от 2018 г. Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Разследването е започнало на 16 декември 2024 г. и е водено от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ под ръководството на СГП.

Извършени са 25 обиски и претърсвания на жилища и автомобили. Разпитани са свидетели, включително пред съдия, изготвени са справки от мобилните оператори, назначени са експертизи, иззети са шест автомобила, използвани за осъществяване на престъпната дейност, както и множество предмети и документи, относими към разследването.

Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за постоянния им арест.