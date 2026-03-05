Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран

В шестия ден от войната - не стихва интензивният взаимен обстрел между Иран, САЩ и Израел. Експлозии и днес се чуха в катарската столица Доха, макар от Техеран да заявиха, че не търсят конфликт със съседните си държави.

Азербайджан е поредната държава, засегната от ескалацията в Близкия изток. Рано тази сутрин ракети и дронове, изстреляни от иранска територия, са паднали в района на Нахчиван - на около 10 км от иранската граница. Съобщава се за най-малко двама пострадали. Иранският посланик в Азербайджан е привикан за обяснение. А в Иран - жертвите надхвърлиха 1000, включително убитите в първия ден на операция "Епична ярост" 175 ученички. Вашингтон започна разследване по случая.

"Най-сериозните удари предстоят" - заявката на Вашингтон, след като бяха разпространени кадри на американски изтребители, които пътуват към Близкия изток.

Още в малките часове на нощта Съединените щати и Израел нанесоха нова серия удари в различни части на Иран. Съобщава се, че са унищожени ракетни площадки и други военни обекти в Ислямската република.

Неуспешен беше опитът на Сената да приеме резолюция, с която да ограничи правомощията на Доналд Тръмп в Иран. А президентът изрази задоволство от хода на операция "Епична ярост".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "По отношение на войната - меко казано се справяме много добре. Питат ме как бих го оценил от 1 до 10? Отговарям им - 15."

Тръмп не коментира американската атака срещу девическо училище в Иран, при която в първия ден на войната бяха убити над 175 души, голяма част от тях деца. Военният министър Пийт Хегсет заяви, че е започнало разследване по случая.

От Белия дом заявиха готовност американският флот да гарантира безопасното преминаване на петролни танкери през Ормузкия проток. И днес един от най-ключовите маршрути за транспорт на петрол остава блокиран. Иранската революционна гвардия съобщава, че той е изцяло под неин контрол.

Двусмислени оставят посланията на администрацията на Тръмп по въпроса за изпращане на сухопътни сили в Иран.

Карълайн Левит, говорител на Белия дом: "На този етап плановете за операцията ни не включват подобно нещо. Но и не бих отхвърлила с лека ръка тази опция от името на президента на Съединените щати. Самият той мъдро не изключва такъв сценарий. Мнозина преди него с лека ръка са казвали "не", но за президента Тръмп всички опции са на масата."

Бараж от ракети изстреляха иранските сили срещу Израел. Заявката на Революционната гвардия е, че Иран ще воюва толкова, колкото е необходимо. По-дипломатичен беше президентът на Ислямската република.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Скъпи лидери на нашите приятелски съседни държави, оценяваме вашите усилия войната да бъде избегната чрез дипломация. За съжаление, американско-израелските атаки не ни оставиха никакъв друг избор, освен да се защитаваме. Уважаваме вашия суверенитет и все още вярваме, че мирът в региона зависи от страните в Близкия изток."

Продължават и израелските удари срещу ливанската столица Бейрут. Съобщава се, че по време на операцията днес, е ликвидиран високопоставен представител на палестинската групировка Хамас.





