ИЗВЕСТИЯ

Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч". Според изследване на социологическата агенция, проведено в периода 23 февруари и 2 март сред 1000 пълнолетни граждани в цялата страна, около 3 млн. граждани ще дадат своя глас на парламентарния вот на 19 април.

Павел Вълчев, социолог от “Алфа Рисърч”: "Избирателната активност е изключително важна за една демократична държава, демократичните процеси. Това, което всъщност ние измерваме е, че има така известен спад в електоралната мобилизация. Спад спрямо декември и януари, когато измерихме едно повишено желание на гражданско участие, свързано с протестите и след това със заявката на Радев да влезе на политическия терен. И всъщност тогава измерихме около 500 000 души, които повече спрямо последните избори изявяват желание и интерес да участват в изборите. През последните седмици ние виждаме едно известно затишие около проекта на Радев, едно така мълчание, от друга страна станахме свидетели на компроматна война, на трагедията в "Петрохан" и институционалната реакция, нека така да я нарека. Също така разправиите около изборното законодателство и желанието да се правят промени в последния момент. Всичко това по някакъв начин така малко намали електоралния ентусиазъм сред хората. Тоест от 3 милиона и 100-200 хиляди, които изразяваха желание през декември и януари да участват в изборите, към момента са 3 милиона. На последните избори бяха под 2 милиона и 600 хиляди."

Две седмици преди старта на предизборната кампания се наблюдава много силен старт на проекта на Румен Радев.

"Виждаме един много силен старт от 33% електорална подкрепа. От къде идва тази подкрепа? Това са от три основни направления. Първото е от негласуващите. Второто е свързано от къде се взима така повече, по-сериозна подкрепа и има отлив на избиратели. Именно това е на първо място Българската социалистическа партия и също така и "Възраждане". Те понасят по-големи електорални щети. И всъщност третото направление, че всички останали участници в политическия живот, разбира се в различна степен, също понасят известен отлив. При едни е повече, при други е по-малко. Дори при "ДПС - Ново начало" също отчитаме такъв, макар и минимален отлив. Тоест може да се каже, че всички са засегнати от появата на Радев."

Според проучването на "Алфа Рисърч" пет партии влизат в парламента, а две са на ръба.

#електорални нагласи #"Алфа рисърч"

