За първи път в Югоизточна Европа: В ИСУЛ поставят слухови импланти с роботизирана ръка

Альоша Шаламанов
Всичко от автора
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

За първи път в Югоизточна Европа български лекари поставиха слухови импланти с роботизирана ръка. Високотехнологичната апаратура е у нас тестово за една седмица. Два специално обучени екипа от ИСУЛ оперираха двама пациенти с помощта на ръката робот.

Емил започва да губи слуха си още като тийнейджър.

Емил Жеков: "Първоначално засяга само едното ухо и постепенно се пренася и към другото. Дълги години съм бил със слухов апарат и той в момента е само за едното ухо. Комуникацията е много трудна".

Съвсем скоро Емил ще чува по-добре. Той е първият български пациент със слухов имплант, поставен с роботизирана ръка.

доц. Тодор Попов, ръководител на катедра по УНГ болести МУ-София, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Тя успява да постави електрода, но скоростта е изключително ниска, а именно скорост от 0,1 милиметра в секунда, което човешката ръка няма как просто да го направи чисто физически".

доц. Орлин Стоянов, началник на 2-ро УНГ отделение УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Това е стъпка напред, това е бъдещето. Това може да се превърне в стандарт и да се развият още повече роботизираните операции."

Бавното пооставяне на импланта от робота е щадящо за пациента.

доц. Тодор Попов, ръководител на катедра по УНГ болести МУ-София, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Носи атравматичост. Няма увреда на структурите и някакъв остатъчен слух във вътрешното ухо."

Роботизираната ръка се използва от европейски клиники от около 2 години.

доц. Тодор Попов, ръководител на катедра по УНГ болести МУ-София, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Това са устройства, които се предполага, че в бъдеше ще бъдат интегрирани това с други устройства, които вече ще успяват да заменят в една степен човешката ръка."

До края на седмицата с помощта на роботизираната ръка ще бъдат поставени слухови импланти на две деца. А високотехнологичната апаратура ще бъде върната в австрийската клиника, която я е предоставила на ИСУЛ.

