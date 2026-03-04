Ново поскъпване на петрола на фона на продължаващите удари в Близкия изток

Цените на петрола се повишиха с 1% днес. Темпът на растеж на котировките обаче се забави, след като американският президент Доналд Тръмп изрази готовност военноморският флот на САЩ да ескортира плавателните съдове през Ормузкия проток. За сравнение - основните сортове петрол поскъпнаха с около 5 на сто при предишните сесии. В обръщение към нацията френският президент Еманюел Макрон обяви, че Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол", за да помогне за защитата на съюзниците си в хода на ескалацията на военните действия в Близкия изток.

Ормузкият проток остава затворен за четвърти пореден ден. Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че е поел пълен контрол над ключовата артерия, през която преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Техеран предупреди, че ще стреля по всеки плавателен съд, който се опита да премине.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще помогне за осигуряване на потока от енергия и търговията в Персийския залив.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако е необходимо, САЩ ще започнат да ескортират танкери през Ормузкия проток, възможно най-скоро. Независимо от всичко, САЩ ще осигурят свободен поток на енергия към света. Икономическата и военна мощ на САЩ е най-голямата на света - очаквайте още действия".

Френският президент Еманюел Макрон обяви, че изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море за защитата на съюзниците си в хода на ескалацията в Близкия изток. Фрегати, изтребители "Рафал", системи за противовъздушна отбрана и радари също са били изпратени в региона. Макрон мотивира решението си с въздушната атака, която беше предприета в понеделник срещу британската военновъздушна база в Кипър. В обръщение към нацията Макрон подчерта, че освен несигурността при Ормузкия проток, под натиск и заплаха е трафикът и през Суецкия канал и Червено море.

Еманюел Макрон, президент на Франция заяви: "Поехме инициатива за създаването на коалиция с цел обединяването на средства, включително военни, за възстановяването и обезопасяването на трафика през тези морски пътища, които са съществени за световната търговия. Така действахме в Червено море преди няколко месеца. Това трябва да направим и сега. С оглед на нестабилната ситуация и несигурността през следващите дни разпоредих самолетоносача "Шарл де Гол", неговата авионосна група и ескортиращите го фрегати да се насочат към Средиземно море".

Ормузкият проток свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море. През него се осъществява износът на петрол от ключови производители като Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и Обединените арабски емирства. Алтернативните маршрути са ограничени и според Международната енергийна агенция те могат да поемат едва около една четвърт от обичайния обем. Иран няма алтернатива за износ извън протока.