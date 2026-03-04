БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Слушай новината

България получава нефт и горива от дестинации, които към този момент не са засегнати от бойните действия. Няма прекъснати доставки към страната. Има достатъчни запаси от горива в държавния резерв, а собствениците на бензиностанции също потвърждават, че имат наличности и че пазарът е спокоен. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров във връзка със ситуацията в Близкия изток и цените на горивата в началото на правителственото заседание.

Премиерът заяви още, че в рафинерията в Бургас има достатъчни количества нефт, закупени преди началото на конфликта – преди цените на световните пазари да започнат да се повишават. За да се отрази този скок върху цените у нас, трябва да се направят нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо, посочи Гюров.

Министър-председателят обърна внимание, че ако има прибързано покачване на цените, то няма да е резултат от физически недостиг или от реално отражение на световните пазари, а от непазарно поведение. Вече сме виждали как страхът може да създаде криза там, където тя не съществува - помним как една партийна младежка организация си снима колите на бензиностанция и пазарът реагира не на реалността, а на внушения, отбеляза Гюров. Премиерът беше категоричен, че няма да бъде допуснато българските граждани да плащат цената на политически внушения, изкуствена паника или непазарно поведение. Очаквам от всички институции бърза информация и решителни действия. Държавата няма да допусне страхът да се превърне в инструмент за печалба за малцина за сметка на всички останали, заяви още Гюров.

Премиерът съобщи също така, че първата група български граждани от Близкия изток вече е на път към родината и се очаква да пристигне днес в ранния следобед на летище Варна. Премиерът Андрей Гюров специално благодари за усилията на министрите на външните работи, на туризма и на транспорта и съобщенията.

#Андрей Гюров #паника #горива

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
2
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София при специална евакуация на служители и дипломати
3
Самолет от Оман със 144 души, включително българи, кацна в София...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
4
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
5
Превантивно: Чужденци напускат Близкия изток
МВнР с препоръки към българските граждани в Индия, Малдиви и Шри Ланка
6
МВнР с препоръки към българските граждани в Индия, Малдиви и Шри Ланка

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Политика

ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация
НА ЖИВО: В парламента ще изслушат служебния министър на земеделието Иван Христанов за негови назначения НА ЖИВО: В парламента ще изслушат служебния министър на земеделието Иван Христанов за негови назначения
Чете се за: 02:22 мин.
Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Анрей Гюров? Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Анрей Гюров?
Чете се за: 01:07 мин.
Последен ден за регистрация на партии и коалиции за изборите през април Последен ден за регистрация на партии и коалиции за изборите през април
Чете се за: 00:52 мин.
Илияна Йотова: Днес нашият призив е да върнем стойността на дипломацията, на човешките права по целия свят и на мира Илияна Йотова: Днес нашият призив е да върнем стойността на дипломацията, на човешките права по целия свят и на мира
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова: Съдбата българска е единение, а не разделение Илияна Йотова: Съдбата българска е единение, а не разделение
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива, няма да допуснем създаване на изкуствена паника
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от горива,...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Пети ден удари в Близкия изток Пети ден удари в Близкия изток
Чете се за: 02:07 мин.
По света
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали документи за регистрация
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
На места преди обяд ще бъде мъгливо
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Анрей...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ