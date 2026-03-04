БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Синът на Али Хаменей - Моджтаба, е избран да наследи баща...
Чете се за: 04:35 мин.
Премиерът Андрей Гюров: България има достатъчни запаси от...
Чете се за: 02:30 мин.
ЦИК: 12 партии и 10 коалиции до момента са подали...
Чете се за: 04:07 мин.

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 г.

Шампионатът започна на 28 февруари. Проследете го по традиция по БНТ 3.

Дори след края на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина емоциите с марка биатлон в ефира на БНТ ще продължат. От 28 февруари до 8 март БНТ 3 излъчва световното първенство за младежи и девойки до 21 г. в Арбер, Германия.

Шампионатът събира на едно място най-добрите състезатели в биатлона при подрастващите, които спорят за отличията в две различни възрастови групи – до 19 и до 21 г.

Любопитно е да се отбележи, че това е последното първенство, на което двете възрастови групи ще стартират отделно, тъй като от 2027-а Международния съюз по биатлон (IBU) взе решение да остави единствено категорията до 21 г.

В Арбер България е представена от общо 12 състезатели в различните възрастови групи.

Юноши до 19 г.: Георги Джоргов, Николай Николов, Мартин Христов, Андрей Ночев

Девойки до 19 г.: Рая Аджамова, Никол Кленовска, Десислава Минчева, Никол Петкова

Младежи до 21 г.: Георги Наумов, Веселин Белчински

Девойки до 21 г.: Биляна Чавдарова, Ирина Георгиева

Програмата на БНТ 3:

28 февруари (събота)
11:25 – Индивидуална дисциплина 12.5 км – юноши до 19 г.
15:45 – Индивидуална дисциплина 15 км - младежи до 21 г. */след края на сноуборда/

1 март (неделя)
11:25 – Индивидуална дисциплина 10 км - девойки до 19 г.
15:25 – Индивидуална дисциплина 12.5 км – девойки до 21 г.

2 март (понеделник)11:55 – Смесена щафета 4х6 км – до 19 г.
15:40 – Смесена щафета 4х6 км – до 21 г.

3 март (вторник)
11:25 – Спринт 7.5 км – юноши до 19 г.
15:25 – Спринт 10 км – младежи до 21 г.

4 март (сряда)
11:25 – Спринт 6 км – девойки до 19 г.
15:25 – Спринт 7.5 км - девойки до 21 г.

6 март (петък)
11:25 – Масов старт 12 км - младежи до 21 г.
12:25 – Масов старт 9 км - девойки до 21 г.
15:35 – Масов старт 12 км – юноши до 19 г.
16:35 – Масов старт 9 км – девойки до 19 г.

7 март (събота)
11:55 Щафета 3х7.5 км – юноши до 19 г.
15:10 Щафета 4х7.5 км – младежи до 21 г.

8 март (неделя)
11:25 Щафета 3х6 км – девойки до 19 г.
15:25 Щафета 4х6 км – девойки до 21 г.

#Световно първенство по биатлон до 21 г. Арбер 2026 #БНТ 3

