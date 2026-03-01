Георги Иванов, Джанлоренцо Бленджини и Лора Христова в "Арена спорт"

Гледайте обзорното предаване "Арена спорт" всяка неделя от 12:30 ч. по БНТ 1!
Темите в предаването "Арена спорт":
Ексклузивно интервю с президента на БФС Георги Иванов за очертаващите се реформи във футболните ни школи.
За БНТ говори бронзовата ни медалистка в биатлона от Зимните олимпийски игри Лора Христова.
Специално интервю даде и треньор №1 на България за 2025, селекционерът на волейболния национален отбор Джанлоренцо Бленджини.
Президентът на БК Левски Константин Папазов, който в момента се намира в Израел, коментира за БНТ ситуацията в Тел Авив.
Александра Начева, която спечели държавната титла в тройния скок се завърна към състезанията след близо година и половина отсъствие.
В предаването гостува и президентът на Европейската федерация по водни спортове Антонио Силва.
Вижте предаването във видеото!