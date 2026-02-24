БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 01:50 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

Хокеистите на САЩ бяха посрещнати като герои след историческата си олимпийска титла

Хокей
Играчите се завърнаха на родна земя бурно приветствани от своите фенове.

Хокеистите на САЩ бяха посрещнати като герои след историческата си олимпийска титла
Отборът на САЩ по хокей на лед, който спечели олимпийската титла на Игрите в Милано/Кортина се завърна у дома. Част от играчите кацнаха в Маями, където бяха посрещнати като герои след историческата си победа над Канада във финала на олимпийския турнир. Американците очакваха този момент 46 години.

Феновете бяха затруднени в желанието си да се докоснат до своите идоли, тъй като те пътуваха с различни полети от Милано, за да могат да се включат веднага към клубните си тимове, които подновяват шампионата в НХЛ.

Вижте репортаж във видеото!

#Национален отбор на САЩ по хокей на лед за мъже #Милано/Кортина 2026

