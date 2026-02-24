Хокеистите на САЩ бяха посрещнати като герои след историческата си олимпийска титла

Отборът на САЩ по хокей на лед, който спечели олимпийската титла на Игрите в Милано/Кортина се завърна у дома. Част от играчите кацнаха в Маями, където бяха посрещнати като герои след историческата си победа над Канада във финала на олимпийския турнир. Американците очакваха този момент 46 години.

Феновете бяха затруднени в желанието си да се докоснат до своите идоли, тъй като те пътуваха с различни полети от Милано, за да могат да се включат веднага към клубните си тимове, които подновяват шампионата в НХЛ.

