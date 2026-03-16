Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят Вашингтон за Ормузкия проток

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток. В интервю за в. "Файненшъл таймс" Тръмп заяви, че очаква Китай да помогне за отблокирането на протока и че може да отложи срещата си с китайския президент Си Дзинпин, ако не го направи.

Според иранския външен министър Абас Арагчи към Техеран не е отправяно искане за прекратяване на огъня. Той обвини Израел, че извършва военни престъпления и предизвиква екокатастрофа заради израелските удари срещу петролни съоръжения. Международното летище в Дубай възобнови част от полетите, след като работата му спря заради атака с дрон.

Нова вълна ирански атаки по държави от Персийския залив. Дрон засегна един от резервоарите за гориво на международното летище в Дубай и предизвика пожар. Няма пострадали, но заради инцидента работата на летището беше временно спряна. Саудитска Арабия е свалила десетки дронове през нощта. Ирак и Кувейт също съобщиха за нови нападения. Продължават и американско-израелските удари срещу Иран. Израелските сили атакуваха цели на Хизбула в Бейрут. Сирени прозвучаха в Израел.



Доналд Тръмп заяви, че Техеран иска да преговаря и повтори призива си още държави да се включат в защитата на корабоплаването през Ормузкия проток.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Те искат да преговарят, много искат да преговарят. Не мисля, че са готови да направят това, което трябва. Мисля, че в даден момент ще бъдат готови. Но се справяме много добре по отношение на цялата ситуация в Иран. Водим разговори с други страни за сътрудничество за сигурността на Ормузкия проток. Мисля, че получаваме добър отговор. Ако го получим, чудесно. Ако не - също е чудесно. Винаги сме на разположение на НАТО. Помагаме им с Украйна. Би било интересно коя страна няма да ни помогне с едно много малко начинание, а именно да държим протока отворен. Малко е, защото Иран вече има много малко огнева мощ."

Френският президент Еманюел Макрон призова да бъде отворен Ормузкия проток, но не се ангажира с участие. Пекин заяви, че е в контакт с "всички страни" в отговор на въпрос дали е получавал искане от Вашингтон за гарантиране на сигурността на петролните доставки от Близкия изток. Япония - един от най-близките съюзници на Съединените щати, засега няма планове да изпраща свои плавателни съдове.

Санае Такаичи, министър-председател на Япония: "Тъй като все още не сме получили подобни искания, ни е трудно да коментираме хипотетични въпроси. В момента японското правителство проучва какви мерки е необходимо да бъдат предприети. Разбира се, това ще се случи в рамките на японското законодателство, но ние обмисляме как можем да защитим японските кораби и живота на техните екипажи."

Японският премиер Санае Такаичи ще пътува до Вашингтон тази седмица за разговори с Доналд Тръмп. Иран ще бъде сред темите. Австралия - друг ключов съюзник на Съединените щати, отказа да изпрати бойни кораби към Ормузкия проток, въпреки че зависи от петролни доставки от Близкия изток.





