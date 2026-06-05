Екстрадицията на Стоян Мавродиев - България изпраща документите до Сърбия до дни

Премиерът Румен Радев е получил уверения от сръбския президент Александър Вучич, че Сърбия ще се отнесе много отговорно по молбата на България за екстрадицията на Стоян Мавродиев. Радев и Вучич са разговаряли снощи по време на срещата ЕС - Западни Балкани в Черна гора. В интервю за предаването "Денят започва с Георги Любенов" изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова заяви, че искането ще бъде изпратено в Сърбия в началото на следващата седмица.

Всички документи за екстрадицията на Стоян Мавродиев от Сърбия вече са внесени във Върховната касационна прокуратура.

Ваня Стефанова, и.ф. главен прокурор: "В началото на другата седмица, естествено в срока, който ни е поставен от сръбските власти, ще постъпят по всички канали съответните документи към Сърбия."

Така документите за екстрадиция ще бъдат изпратени в Сърбия най-късно във вторник, което е значително преди крайния срок определен от Сърбия, 19 юни. В Белград казуса ще се разглежда от две съдебни инстанции. Ако съдът допусне екстрадиция, крайното решение ще бъде взето от сръбския правосъден министър.

Ваня Стефанова, и.ф. главен прокурор: "Ако г-н Мавродиев даде съгласието си да бъде екстрадиран, нещата могат да станат много по-бързи."

Вътрешният министър Иван Демерджиев не уточни при какви обстоятелства е задържан Стоян Мавродиев. Според източници на "По света и у нас" това се е случило при проверка, след пристигането му със самолет в Белград.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Това, което трябва да се поставя, според мен като въпроси, е да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев. И аз лично съм много любопитен да чуя Стоян Мавродиев. Убеден съм, че има много какво да каже. Убеден съм, че може да ни насочи в действията по разследване на много случаи. Надявам се, очаквам да го направи."

След получаването на Искането за екстрадиция в Белград, съдът ще прецени дали да удължи задържането на Мавродиев докато се решава казуса.