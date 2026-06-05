Демерджиев: Стоян Мавродиев трябва да бъде осигурен на българското правосъдие

Трябва да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в кулоарите на парламента след края на редовния парламентарен контрол.

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев бе задържан вчера в Сърбия въз основа на Европейска заповед за арест. Днес от прокуратурата посочиха, че са предприели постъпки той да бъде предаден на България.

Направили сме всичко необходимо, има създадена организация, каза Демерджиев и допълни, че срокът от сръбска страна е дълъг. "Имам уверението, че най-късно до вторник ще бъдат придвижени документите до сръбската страна. Срокът от тях е до 19 юни", добави министърът.