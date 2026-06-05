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Демерджиев: Стоян Мавродиев трябва да бъде осигурен на българското правосъдие

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Министерство на вътрешните работи
Снимка: Десислава Кулелиева
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Трябва да бъде осигурен на българското правосъдие Стоян Мавродиев, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в кулоарите на парламента след края на редовния парламентарен контрол.

Бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев бе задържан вчера в Сърбия въз основа на Европейска заповед за арест. Днес от прокуратурата посочиха, че са предприели постъпки той да бъде предаден на България.

Направили сме всичко необходимо, има създадена организация, каза Демерджиев и допълни, че срокът от сръбска страна е дълъг. "Имам уверението, че най-късно до вторник ще бъдат придвижени документите до сръбската страна. Срокът от тях е до 19 юни", добави министърът.

"Убеден съм, че има много какво да каже. Убеден съм, че може да ни насочи в действията по разследване по много случаи. Надявам се, очаквам да го направи", каза още вътрешният министър.

#Иван Демерджиев #Стоян Мавродиев

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