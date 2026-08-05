Производители на дини не берат продукцията си заради ниските изкупни цени

Родно производство дини гние необрано по нивите заради ниските изкупни цени. Ситуацията е такава дори в района на Любимец, където това е традиционен поминък. Причината е вносът. Докато държавата взема мерки срещу вноса, производителите отказват да берат продукцията, за да не трупат още разходи.

Янко Янев, производител: "Тази година е много тъжна гледката. Основният проблем не е свръхпроизводството. Основният проблем, за мен, е нерегламентираният внос и големите надценки, които се получават до крайния потребител. Не може динята в Любимец, качествената диня, която е първо качество, да е 12-13 цента. В Хасково, който е на 50 км, остава 50, докато стигне до София, става 1 евро. Просто няма как. Не искам помощ от държавата като парични средства. Просто искам държавата да влезе в ролята си – да контролира вноса, да контролира какво става с тези надценки. Българското земеделие е оставено в окаяно състояние."

По думите на производителя ще остави на полето около 150 тона диня.

Янко Янев, производител: "Тази година продавам, може би, около 60% от това, което съм продавал. До година ще намаля производството, защото аз не виждам никакъв смисъл да се работи. Нищо не се изкарва. Ние сме абсолютно на загуба. Няма как да се работи така. Докато не видя, че държавата започва да влиза в ролята си, да прави контрол по магазините – издават ли те касови бележки, как продава тази диня. В Любимец имаме някаква импровизирана борса, с която аз не виждам как да се конкурирам с тези, които са незаконни. Те не са земеделски производители, нямат касови апарати, нито плащат осигуровки, а аз излизам да се конкурирам с тях. Няма как да стане. Едното заведение работи с касов апарат, маркира, плаща данъци, а другото работи незаконно. Няма как да се борим, ако държавата не влезе в ролята си."

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