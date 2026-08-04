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15-годишно момиче без книжка блъсна пешеходец в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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15-годишно момиче, което е управлявало автомобил без свидетелство за управление на МПС, е блъснало пешеходец в курортния комплекс Слънчев бряг. Инцидентът е станал в неделя около 04.00 часа сутринта на паркинга на голям хранителен магазин. По първоначални данни непълнолетната водачка се е движела с несъобразена скорост, когато е ударила 22-годишен мъж от Бургас.

Пострадалият сам е потърсил медицинска помощ в УМБАЛ - Бургас. При извършения преглед са установени натъртвания и охлузвания по тялото, като той е отказал хоспитализация. От полицията съобщават, че след произшествието момичето е напуснало мястото на инцидента, без да уведоми органите на реда. Впоследствие самоличността ѝ е била установена.

По случая е образувана проверка, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.

#блъсна пешеходец #15 годишно момиче #без книжка #слънчев бряг

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