Министърът на енергетиката в АЕЦ "Козлодуй" заради ниското ниво на Дунав

Министърът на енергетиката Ива Петрова ще посети АЕЦ "Козлодуй" във връзка с мерките, предприети от министерството за работа на централата при рекордно ниските нива на река Дунав.

Ще присъстват и експерти от Министерството на енергетиката, представители на ръководствата на БЕХ и Електроенергийния системен оператор.

От министерството уверяват, че засега не се очаква да има значително намаляване на мощността на производството на АЕЦ Козлодуй. На този етап тя достига до помпите и е достатъчна потвърдиха и от АЕЦ Колодуй и от Министерството на енергетиката преди ден за БНТ.

Дори реката да продължи да спада със същия темп воден ресурс има за следващите поне три седмици. Ниското речно ниво създаде трудности в работата на унгарската АЕЦ Пакш и румънската Черна вода. Възможно е това да доведе до трусове в енергийния пазар.