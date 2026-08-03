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Температурите се покачват до 40°, рискът от пожари остава висок

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Горещо беше днес в почти цялата страна. Най-високата измерена в станциите температура е в София и на морския бряг. Утре ще бъде още по-горещо. Предупреждение за опасно високи температури е обявено вече в почти цялата страна за стойности от 34° до 38° на сянка.

Ще бъде слънчево, с вероятност за изолирани следобедни превалявания, главно над източните и планинските райони. Вятърът ще се задържи слаб до умерен, с посока от североизток. Комбинацията от ветровито и горещо време е предпоставка за повишена опасност от възникване на пожари. Рискът утре в по-голямата част от страната ще бъде от двете най-високи степени - много висок и екстремен.

Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 29° и 32°. Слънчево ще бъде и по Черноморието, със слаб, по южното крайбрежие – умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода е около 25°, а вълнението на морето ще бъде слабо. Отлични условия за туризъм в планините. Слънчево време, с временни увеличения на облачността, но почти без валежи.

Ще духа умерен североизточен вятър, а максималните температури по най-високите върхове ще бъдат от 14° до 17°. Слънчево ще бъде утре и на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде горещо, особено в западната половина. С опасно високи температури ще остане за пореден ден в повечето страни от Източна и Централна Европа, както и в Източна Испания. В по-голямата част от континента ще бъде слънчево. Валежи ще има в северозападните и северните райони.

У нас в близките дни температурите ще продължат да се повишават и в събота максималните ще бъдат между 35° и 40°, малко по-ниски по Черноморското ни крайбрежие. Ще се задържи предимно слънчево, но ще има и изолирани следобедни превалявания, главно в Източна България, планинските райони и в планините. По-малка е вероятността за валежи в сряда.

#до 40 градуса #горещини #температури #новини в Метрото

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