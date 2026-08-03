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800 км нови магистрали: Част от тях ще бъдат построени чрез концесия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Чете се за: 03:22 мин.
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голямото пътуване празниците засилен полицейски контрол основните пътища магистрали
Снимка: БГНЕС/Архив
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Предстои строителството на близо 800 км магистрали, които да бъдат отдадени на концесия. Една от тях е АМ „Черно море“, за която започва проектиране. Това обяви в Бургас регионалният министър, който инспектира състоянието на пътната инфраструктура и забавения основен ремонт на Дюлинския проход. Ремонтът на Дюлиснкия проход продължава вече 2 години. И към момента, както виждате е затворен за движение. Това е алтернативен път от Бургас за Варна, тъй като съществуващия е с изключително интензивен трафик. Това, което съобщи регионалният министър при посещението си в Бургас, е че строителството е възобновено и до края на годината пътната отсечка трябва да бъде готова. Той съобщи, че проектът е още от 2023 г., а забавянето се дължи на това, че е трябвало да бъдат преместени оптични кабели. В лошо състояние е и пътят от Бургас към Дюлинския проход.

Почти всеки месец на Митьо Митев се налага да отстранява щети по автомобила си, заради труднопроходимия участък, който вече 2 г. е в ремонт.

Митьо Митев: „Всеки ден го пътувам този път. Виж го какъв е. Счупихме си колите бе човек.“

Ирина Митева: „Трябваше коя година да е готов.“

БНТ: „Как се пътува по този път?“

- „Трудно.“

Регионалният министър увери, че ремонтът е възобновен и до края на годината Дюлинския проход ще бъде завършен.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „В момента в тази папка нося разрешенията за строеж, мога да ви ги покажа. Заради едни кабели, заради една преработка на проекта Дюлинския проход беше затворен за 2 години. Виждате, че за два месеца може да се случи така, че да се даде фронт и да започне възстановяване на тази инфраструктура в България, която е в ужасно състояние.“

Започва работа по възлагане на проекти и за строителството на АМ „Черно море“, което трябва да свързва Румъния с границата край Малко Търново. И макар за нея да се говори от години, регионалният министър съобщи, че проект за такава магистрала не е бил изготвен.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Предишната политическа класа създаде едно грешно впечатление, че трябва да се осигуряват средства преди да има проекти. Държавата няма как да финансира всички тези множество магистрали. 800 км ни предстоят магистрали тепърва да проектираме и ще намерим концесионери, които да изградят пътищата и разбира се след това ще ги експлоатира, ще ги поддържа в продължение на 30 годиин.“

А с изграждането на магистрала Черно море ще бъде разширен и граничния пункт край Малко Търново.

Вижте още в прякото включване на Давид Сукнаров

#чрез концесия #построени #нови магистрали #800 км

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