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Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Почина шофьорът на камион, който падна от мост на магистрала „Струма“. При инцидента той беше заклещен в кабината. Камионът падна около 16.00 ч. в района преди Големо Бучино, посока Перник.

Тежкотоварният камион е напуснал пътното платно, като е преминал между мантинелата и отводнителната канавка, след което се е спуснал по насипа и е паднал в началото на мостовото съоръжение.

На място вече работят разследващи екипи, които извършват оглед и изясняват причините за инцидента. По първоначална информация една от вероятните версии е на шофьора да му е прилошало или да е заспал зад волана. Окончателните причини ще станат ясни след приключване на огледа и извеждането на водача. Оперативно-следствената група е пристигнала на мястото малко преди началото на огледа, а районът е отцепен, за да могат разследващите да извършат необходимите процесуално-следствени действия.

Заради инцидента движението по автомагистрала „Струма“ в участъка е затруднено и се осъществява само в изпреварващата лента. От полицията призовават шофьорите да преминават в района с повишено внимание.

Тежкотоварният камион е с шуменска регистрация и е превозвал плоскости гипсокартон.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#падна камион #почина шофорът #АМ „Струма“

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