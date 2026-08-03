След стихване на вятъра: Авиацията се включи срещу горските пожари в Гърция

Намаляване силата на вятъра позволи на самолети за борба с огъня най-накрая да се включат в усилията за овладяване на мащабните горски пожари в района на Атина. Основните огнища са в Кандили и Агия Скепи на около 50 километра северозападно от гръцката столица. Досега трима огнеборци загубиха живота си, включително двама пилоти при сблъсък на два хеликоптера.

Поривите, достигащи на моменти до 130 километра в час, утихнаха днес до 12 километра в час, но властите предупреждават, че кризата не е отминала. Огнената стихия, вече погълна 12 хиляди хектара гори и земеделски площи. Огънят беше разпалван от ветрове, определяни от метеоролозите като най-силните в страната за последните 15 години.

Огнената стихия не оставя много шансове на селскостопанските животни в засегнатите райони. На терен работят стотици огнеборци, 126 специализирани коли, 12 хеликоптера и 13 самолета. Жители на Порто Гермено на бреговете на Коринтския залив споделят, че огънят бързо е изминал до тях 45 километра от мястото на възникването си.

Андреас, доброволец: "На 47 години съм, цял живот съм тук, в Порто Гермено и винаги е едно и също. Още през 2009 г., всичко започна от същото място, пое по същия път – само че тогава го хванаха навреме със самолетите и хеликоптерите. Сега, долу в Като Гермено, стана Адът на Данте в рамките на двадесет минути."

Нова евакуация беше наредена за жителите на Агия Скепи, Кандили и Боцика. Полицията обикаля от врата на врата

Две от трите жертви сред огнеборците са пилоти на хилокоптер, който се сблъска с друга машина при изпълнение на мисия. Жертвите са датчанин и грък, техни колеги- британец и гръцкия му помощник, управлявали другия хеликоптер, са в болница. Първите отзовали се на място, описват сцена на разрушение.

Георгос Нтулас, лекар: "Хеликоптерът стоеше на пътя във вертикално положение. Фюзелажът беше разкъсан и гореше. Моите колеги огнеборци се опитваха да потушат огъня, за да може да се намесим, за да мога да се намеся и аз, защото като лекар се оказах тук, така че да можем да помогнем на оцелелите. Незабавно се втурнах да прегледам и стабилизирам двамата пилоти, които имаха много наранявания".

И двете машини, участвали в катастрофата са Бел. До изясняване на причините за трагедията всички хеликоптери в района от този модел са спрени от полети. Хеликоптерите са взети под наем от австралийска фирма, която от седем години оказва подкрепа в борбата с горските пожари в Гърция.