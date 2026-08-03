БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте „В кадър“ документалния филм...
Чете се за: 00:30 мин.
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ...
Чете се за: 01:35 мин.
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на...
Чете се за: 01:10 мин.
4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в...
Чете се за: 01:30 мин.
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След стихване на вятъра: Авиацията се включи срещу горските пожари в Гърция

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Запази

Досега трима огнеборци загубиха живота си, включително двама пилоти при сблъсък на два хеликоптера

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Намаляване силата на вятъра позволи на самолети за борба с огъня най-накрая да се включат в усилията за овладяване на мащабните горски пожари в района на Атина. Основните огнища са в Кандили и Агия Скепи на около 50 километра северозападно от гръцката столица. Досега трима огнеборци загубиха живота си, включително двама пилоти при сблъсък на два хеликоптера.

Поривите, достигащи на моменти до 130 километра в час, утихнаха днес до 12 километра в час, но властите предупреждават, че кризата не е отминала. Огнената стихия, вече погълна 12 хиляди хектара гори и земеделски площи. Огънят беше разпалван от ветрове, определяни от метеоролозите като най-силните в страната за последните 15 години.

Огнената стихия не оставя много шансове на селскостопанските животни в засегнатите райони. На терен работят стотици огнеборци, 126 специализирани коли, 12 хеликоптера и 13 самолета. Жители на Порто Гермено на бреговете на Коринтския залив споделят, че огънят бързо е изминал до тях 45 километра от мястото на възникването си.

Андреас, доброволец: "На 47 години съм, цял живот съм тук, в Порто Гермено и винаги е едно и също. Още през 2009 г., всичко започна от същото място, пое по същия път – само че тогава го хванаха навреме със самолетите и хеликоптерите. Сега, долу в Като Гермено, стана Адът на Данте в рамките на двадесет минути."

Нова евакуация беше наредена за жителите на Агия Скепи, Кандили и Боцика. Полицията обикаля от врата на врата

Две от трите жертви сред огнеборците са пилоти на хилокоптер, който се сблъска с друга машина при изпълнение на мисия. Жертвите са датчанин и грък, техни колеги- британец и гръцкия му помощник, управлявали другия хеликоптер, са в болница. Първите отзовали се на място, описват сцена на разрушение.

Георгос Нтулас, лекар: "Хеликоптерът стоеше на пътя във вертикално положение. Фюзелажът беше разкъсан и гореше. Моите колеги огнеборци се опитваха да потушат огъня, за да може да се намесим, за да мога да се намеся и аз, защото като лекар се оказах тук, така че да можем да помогнем на оцелелите. Незабавно се втурнах да прегледам и стабилизирам двамата пилоти, които имаха много наранявания".

И двете машини, участвали в катастрофата са Бел. До изясняване на причините за трагедията всички хеликоптери в района от този модел са спрени от полети. Хеликоптерите са взети под наем от австралийска фирма, която от седем години оказва подкрепа в борбата с горските пожари в Гърция.

#борба с огъня #Гърция #пожари #загинали

Последвайте ни

ТОП 24

Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
1
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически...
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
2
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки
4
Европа ни предупреждава за нова вълна от фишинг атаки
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
5
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Българско участие в холивудски хит: Част от клипа към песента от филма "Одисея" е заснет в село Мирково
6
Българско участие в холивудски хит: Част от клипа към песента от...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
6
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...

Още от: Европа

Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“
Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“
Нивото на река Дунав продължава да спада: Закъсалите кораби са четири, девет плавателни съда изчакват на котва Нивото на река Дунав продължава да спада: Закъсалите кораби са четири, девет плавателни съда изчакват на котва
Чете се за: 02:15 мин.
България, Великобритания и Украйна няма да бъдат „част от войната“ срещу Иран България, Великобритания и Украйна няма да бъдат „част от войната“ срещу Иран
Чете се за: 01:05 мин.
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Чете се за: 02:52 мин.
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
10486
Чете се за: 01:37 мин.
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
8799
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Гледайте „В кадър“ документалния филм „На върха на света“ Гледайте „В кадър“ документалния филм „На върха на света“
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване на водния поток към АЕЦ „Черна вода“ Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване на водния поток към АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Тежка катастрофа затвори главния път София – Варна, има загинал
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
След агресия в градския транспорт: 17-годишен задържан за нападение...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ