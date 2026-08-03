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Левски срещу АЕК Атина в Шампионската лига при победа срещу Кайрат

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Български футбол
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Евентуалната първа среща ще бъде на 18/19 август в София, а реваншът ще бъде на 25/26 август в Атина, Гърция.

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Отборът на Левски ще играе срещу АЕК (Атина) в плейофа на Шампионската лига, при краен успех над Кайрат (Казахстан) във 3-ия кръг на турнира. Това отреди тегленият преди минути жребий. Евентуалната първа среща ще бъде на 18/19 август в София, а реваншът ще бъде на 25/26 август в Атина, Гърция.

АЕК Атина е шампион на Гърция. За отбора играе българският защитник Мартин Георгиев, който записа два мача през миналата година. "Орлите" го привлякоха през януари от Славия с трансфер на стойност 2 милиона евро.

Атаката на АЕК е водена от сърбина Лука Йович, който през кариерата си има 47 мача за Милан и повече от 50 за Реал Мадрид, Фиорентина и Айнтрахт Франкфурт. В отбора личат още имената хърватския национал Ловро Майер, камерунеца Харолд Мукуди, украинеца Олександър Зубков, румънеца Ръзван Марин и много други.

АЕК бе с най-нисък коефициент сред поставените за плейофите със своите 24.000 точки. Левски избегна Слован Братислава (36.000), Селтик (44.000), Динамо Загреб (46.500) и Цървена звезда (46.500).

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина #ПФК Левски София

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