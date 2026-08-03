Определиха възможните съперници на българските отбори в европейските клубни турнири

От УЕФА определиха групите, по които ще бъде изтеглен жребият за плейофния кръг в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. И в трите надпревари България има по един представител - Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948.

В Шампионската лига няма да има разделяне на двойките по групи, така че Левски го очаква пълен жребий. Това означава, че ако "сините" отстранят казахстанския Кайрат в третия квалификационен кръг, в плейофа ще играят срещу някой измежду:

Цървена звезда (Сърбия) - Апоел Беер Шева (Израел)

Динамо Загреб (Хърватия) - Кауно Жалгирис (Литва)

Селтик (Шотландия)

Слован Братислава (Словакия) - Мялби (Швеция)

АЕК Атина (Гърция)

Ако Левски обаче отпадне от Кайрат, шампионът на България ще продължи участието си в Лига Европа, където е непоставен при жребия. Неговите съперници могат да бъдат победителите от следните четири двойки:

Ягелония (Полша) - Рейнджърс (Шотландия)

ПАОК (Гърция) - Андерлехт (Белгия)

Пафос (Кипър) - Залцбург (Австрия)

Шамрок Роувърс (Ирландия) - Егнатия (Албания)

Сред участниците в жребия за Лига Европа е и ЦСКА, който обаче ще бъде поставен за пресявките за плейофния кръг. За да достигне дотам, тимът от Борисовата градина ще трябва да елиминира преди това израелския Макаби Тел Авив в третия кръг. Сред възможните съперници са:

Победителят от Тюн (Швейцария) - Викингур Рейкявик (Исландия)

ОФИ Крит (Гърция)

Загубилият от Орхус (Дания) - Сабах Баку (Азербайджан)

Загубилият от Динамо Загреб (Хърватия) - Кауно Жалгирис (Литва)

Ако ЦСКА отпадне от Макаби, европейското участие на "армейците" ще продължи в Лигата на конференциите. Там възможни техни съперници са победителите от следните двойки:

Спортинг Брага (Португалия) - Динамо Минск (Беларус)

Динамо Киев (Украйна) - Карабах (Азербайджан)

Партизан Белград (Сърбия) - Тобол (Казахстан)

Лугано (Швейцария) - НСИ Рунавик (Фарьорски о-ви)

За тима на ЦСКА 1948, който също е в Лигата на конференциите, опциите за съперник са:

Победителят от Апоел Тел Авив (Израел) - Катовице (Полша)

Загубилият от Бенфика (Португалия) - Хартс (Шотландия)

Загубилият от Храдец Кралове (Чехия) - Бешикташ (Турция)

Победителят от ХИК Хелзинки (Финландия) - Мъдъруел (Шотландия)

Победителят от Валур (Исландия) - Нордселанд (Дания)

ЦСКА 1948 ще бъде сред поставените за плейофния кръг в Лигата на конференциите, но за да стигнат до него "червените" ще трябва да отстранят гръцкия Панатинайкос.

Жребиите за трите турнира са днес от 13:00, 14:00 и 15:00 часа. Мачовете от плейофния кръг в Шампионската лига са на 18 и 19 август, а реваншите - на 25 и 26 август. В Лига Европа и Лигата на конференциите датите са 20 и 27 август.