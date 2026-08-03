БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте „В кадър“ документалния филм...
Чете се за: 00:30 мин.
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на...
Чете се за: 01:10 мин.
4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в...
Чете се за: 01:30 мин.
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Определиха възможните съперници на българските отбори в европейските клубни турнири

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
Спорт
Запази

Жребиите за трите турнира са днес от 13:00, 14:00 и 15:00 часа.

жребий Шампионска лига трофей
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

От УЕФА определиха групите, по които ще бъде изтеглен жребият за плейофния кръг в Шампионската лига, Лига Европа и Лигата на конференциите. И в трите надпревари България има по един представител - Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948.

В Шампионската лига няма да има разделяне на двойките по групи, така че Левски го очаква пълен жребий. Това означава, че ако "сините" отстранят казахстанския Кайрат в третия квалификационен кръг, в плейофа ще играят срещу някой измежду:

Цървена звезда (Сърбия) - Апоел Беер Шева (Израел)
Динамо Загреб (Хърватия) - Кауно Жалгирис (Литва)
Селтик (Шотландия)
Слован Братислава (Словакия) - Мялби (Швеция)
АЕК Атина (Гърция)

Ако Левски обаче отпадне от Кайрат, шампионът на България ще продължи участието си в Лига Европа, където е непоставен при жребия. Неговите съперници могат да бъдат победителите от следните четири двойки:

Ягелония (Полша) - Рейнджърс (Шотландия)
ПАОК (Гърция) - Андерлехт (Белгия)
Пафос (Кипър) - Залцбург (Австрия)
Шамрок Роувърс (Ирландия) - Егнатия (Албания)

Сред участниците в жребия за Лига Европа е и ЦСКА, който обаче ще бъде поставен за пресявките за плейофния кръг. За да достигне дотам, тимът от Борисовата градина ще трябва да елиминира преди това израелския Макаби Тел Авив в третия кръг. Сред възможните съперници са:

Победителят от Тюн (Швейцария) - Викингур Рейкявик (Исландия)
ОФИ Крит (Гърция)
Загубилият от Орхус (Дания) - Сабах Баку (Азербайджан)
Загубилият от Динамо Загреб (Хърватия) - Кауно Жалгирис (Литва)

Ако ЦСКА отпадне от Макаби, европейското участие на "армейците" ще продължи в Лигата на конференциите. Там възможни техни съперници са победителите от следните двойки:

Спортинг Брага (Португалия) - Динамо Минск (Беларус)
Динамо Киев (Украйна) - Карабах (Азербайджан)
Партизан Белград (Сърбия) - Тобол (Казахстан)
Лугано (Швейцария) - НСИ Рунавик (Фарьорски о-ви)

За тима на ЦСКА 1948, който също е в Лигата на конференциите, опциите за съперник са:

Победителят от Апоел Тел Авив (Израел) - Катовице (Полша)
Загубилият от Бенфика (Португалия) - Хартс (Шотландия)
Загубилият от Храдец Кралове (Чехия) - Бешикташ (Турция)
Победителят от ХИК Хелзинки (Финландия) - Мъдъруел (Шотландия)
Победителят от Валур (Исландия) - Нордселанд (Дания)

ЦСКА 1948 ще бъде сред поставените за плейофния кръг в Лигата на конференциите, но за да стигнат до него "червените" ще трябва да отстранят гръцкия Панатинайкос.

Жребиите за трите турнира са днес от 13:00, 14:00 и 15:00 часа. Мачовете от плейофния кръг в Шампионската лига са на 18 и 19 август, а реваншите - на 25 и 26 август. В Лига Европа и Лигата на конференциите датите са 20 и 27 август.

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #УЕФА Шампионска лига 2026/2027

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
1
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически...
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
2
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
4
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
5
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
6
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
5
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
6
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...

Още от: Лига на конференциите

Благоприятен жребий за ЦСКА, ако отпадне от Лига Европа
Благоприятен жребий за ЦСКА, ако отпадне от Лига Европа
Тежък жребий за ЦСКА 1948 в Европа Тежък жребий за ЦСКА 1948 в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
Панатинайкос ще бъде съперник на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите Панатинайкос ще бъде съперник на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите
Чете се за: 01:10 мин.
Иван Славов: Показахме дух и характер Иван Славов: Показахме дух и характер
Чете се за: 01:15 мин.
Андриан Краев: Парирахме щурма на Лудогорец Андриан Краев: Парирахме щурма на Лудогорец
Чете се за: 01:37 мин.
Томас Райс: Изиграхме две различни полувремена Томас Райс: Изиграхме две различни полувремена
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“ Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“ Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Тежка катастрофа затвори главния път София – Варна, има загинал
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ