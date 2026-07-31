Андриан Краев: Парирахме щурма на Лудогорец

Андриан Краев не спести своите добри думи за продължаването на Апоел Тел Авив в третия кръг от квалификациите на Лигата на конференциите. Израелците сътвориха равенство с Лудогорец след 2:2 във втория кръг от пресявките на „Хювефарма Арена“. Халфът е на мнение, че отборът от Тел Авив е отстранил силен съперник. Българинът призна, че Апоел гледа към основната фаза на третия по сила турнир, организиран от УЕФА.

"Наистина беше много тежък мач. Имахме аванс през първото полувреме. След почивката за 5-6 минути всичко се обърка. Все пак вкарахме за 2:2 и се успокоихме. Парирахме щурма на Лудогорец и успяхме да го елиминираме“, започна той.

„Дузпата беше ключов момент, поздравявам нашия вратар. Отстраняваме много силен отбор. Това ще ни повлияе добре. Онзи ден като кацнахме се почувствах у дома. Беше сладко да играем тук. Заедно постигнахме много добър успех. Когато имам време, винаги следя мачовете от нашето първенство. Дано играят повече българи“, каза още една от ключовите фигури на израелците.

„Мечтите ни са големи. Имаме здрав колектив и добър отбор. Гледаме към групите, разбира се“, заяви Краев.