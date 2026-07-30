Пореден протест на студенти и преподаватели от НАТФИЗ

Протестите на студенти и преподаватели от НАТФИЗ с искане за оставката на ректора на висшето училище Мирослав Дачев продължиха и днес.

За кратко протестиращите затвориха столичната улица „Георги Раковски“ пред НАТФИЗ. След това на фасадата на сградата бяха прожектирани кратки кинопрегледи.

Според протестиращите 18 преподаватели, които са сигнализирали за нередности в НАТФИЗ, са били тормозени след това от ръководството. По думите им се е влошила работата на висшето училище и театралната академия е на път да бъде изхвърлена от FilmEU.

БНТ потърси за коментар ректора, чиято оставка се иска, но той не отговоряше на телефона си. Вчера от образователното министерство публикуваха одит на НАТФИЗ, в който са констатирани нарушения. Протестиращите настояват ведомството да вземе позиция. От образователното министерство все още не заемат позиция, като се позовават на академичната автономност.

Студенти:

„Това е мирно събитие.“ БНТ: „За какво настоявате?“ „Настояваме за оставката на ректора и ще се борим да бъде постигната. Ще правим всичко необходимо този човек да не бъде в академията, тъй като много желаем прозрачност, истинност и картите да бъдат свалени на масата.“

доц. д-р Ема Константинова, преподавател в НАТФИЗ: „Тук става дума за финансови злоупотреби, за проблеми с електронната система за оценяване, за натиск върху преподаватели и студенти. Намеса в най-разнообразни академични сегменти, които са свързани с натиск и репресии.“