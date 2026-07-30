Предлагат подготвителен клас преди първи клас за деца, които не владеят добре български език

Да се създаде подготвителен клас преди първи клас за деца, които не владеят достатъчно добре български език. Това предлагат управляващите от "Прогресивна България" със законодателни промени. Целта е всяко дете да започне училище с необходимите езикови умения. Ще се създадат и инструменти за оценка в първи клас. При лоши резултати – ученикът може да повтаря този клас.

Злата Полякова: "Книжки да чета обичам, любими думички да сричам."

Петгодишната Злата от Украйна срича на български само след година, прекарана в нашата страна.

Александра Полякова – майка на Злата: "Тя ходеше в украинска детска градина и там имаше уроци по български език. Така че може да комуникира на базово ниво. Ще учим още, за да имаме по-добро ниво."

Злата Полякова: "Харесва в България и уча български език."

Злата ще може да попадне в подготвителен клас преди първи. Идеята на управляващите за неговото въвеждане е по-добра езикова интеграция за деца, които не знаят добре български. Тук влизат учениците с друг майчин език. (графика) Както и такива, които се завръщат от чужбина.

Димитър Здравков – председател на комисията по образование и наука, "Прогресивна България": "Език свещен на моите деди..." И когато на входа на образованието ни имаме дефицити във владеенето на български език, до 12 клас неминуемо те се мултиплицират и задълбочават и това опорочава изучаването на всички останали дисциплини. И не само нашите външни оценявания - резултатите от тях, а и знаете на международните изследвания показват, че степента на владеене е все по-лоша."

Елена Волкова, прессекретар на Асоциацията на българите в Украйна и мениджър по комуникация на ситуационен център "Отворени врати" в България: "Ние наистина подкрепяме тази идея да бъдат направени тези подготвителни курсове за по-дълбоко учене на български език, защото езикът наистина е такъв един основен ключ към знанието. Този инструмент трябва да бъде като подкрепа и помощ, но не като раздяла на децата."

До момента 7-годишният Аврам е посещавал детска градина. Според майка му е подготвен за първи клас – знае азбуката и дори рецитира, но вкъщи семейството говори на ромски.

Ани Йорданова – майка: "Трябва да се ходи на детска градина, че е добре за детето да се асоциира. Настояваме и постоянно говорим за училище, за детски градини. Държим на български език да говори."

Мария Маринова – ръководител на Център за социални и здравни услуги в квартал "Столипиново", Пловдив: "Тук в квартала много често се наблюдават деца, които се връщат наистина от чужбина или имат затруднения по български език."

Асен Карагьозов – фондация за регионално развитие "Рома", Пловдив: "Аз не знам защо трябва да се приеме такъв закон след като по принцип образователната сфера,училищата особено предучилищното образование би трябвало да се ангажира точно с това."

Подготвителният клас ще има програма за учене и стандарт за оценка.

Димитър Здравков – председател на комисията по образованието и науката, "Прогресивна България": "Този инструментариум ще позволява подготвени специалисти на входа на детската градина, не нейния изход и на входа на училището да могат да оценят в каква степен детето владее български език."