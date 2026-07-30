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Предлагат подготвителен клас преди първи клас за деца, които не владеят добре български език

Милена Кирова от Милена Кирова
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Снимка: илюстративна
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Да се създаде подготвителен клас преди първи клас за деца, които не владеят достатъчно добре български език. Това предлагат управляващите от "Прогресивна България" със законодателни промени. Целта е всяко дете да започне училище с необходимите езикови умения. Ще се създадат и инструменти за оценка в първи клас. При лоши резултати – ученикът може да повтаря този клас.

Злата Полякова: "Книжки да чета обичам, любими думички да сричам."

Петгодишната Злата от Украйна срича на български само след година, прекарана в нашата страна.

Александра Полякова – майка на Злата: "Тя ходеше в украинска детска градина и там имаше уроци по български език. Така че може да комуникира на базово ниво. Ще учим още, за да имаме по-добро ниво."

Злата Полякова: "Харесва в България и уча български език."

Злата ще може да попадне в подготвителен клас преди първи. Идеята на управляващите за неговото въвеждане е по-добра езикова интеграция за деца, които не знаят добре български. Тук влизат учениците с друг майчин език. (графика) Както и такива, които се завръщат от чужбина.

Димитър Здравков – председател на комисията по образование и наука, "Прогресивна България": "Език свещен на моите деди..." И когато на входа на образованието ни имаме дефицити във владеенето на български език, до 12 клас неминуемо те се мултиплицират и задълбочават и това опорочава изучаването на всички останали дисциплини. И не само нашите външни оценявания - резултатите от тях, а и знаете на международните изследвания показват, че степента на владеене е все по-лоша."

Елена Волкова, прессекретар на Асоциацията на българите в Украйна и мениджър по комуникация на ситуационен център "Отворени врати" в България: "Ние наистина подкрепяме тази идея да бъдат направени тези подготвителни курсове за по-дълбоко учене на български език, защото езикът наистина е такъв един основен ключ към знанието. Този инструмент трябва да бъде като подкрепа и помощ, но не като раздяла на децата."

До момента 7-годишният Аврам е посещавал детска градина. Според майка му е подготвен за първи клас – знае азбуката и дори рецитира, но вкъщи семейството говори на ромски.

Ани Йорданова – майка: "Трябва да се ходи на детска градина, че е добре за детето да се асоциира. Настояваме и постоянно говорим за училище, за детски градини. Държим на български език да говори."

Мария Маринова – ръководител на Център за социални и здравни услуги в квартал "Столипиново", Пловдив: "Тук в квартала много често се наблюдават деца, които се връщат наистина от чужбина или имат затруднения по български език."

Асен Карагьозов – фондация за регионално развитие "Рома", Пловдив: "Аз не знам защо трябва да се приеме такъв закон след като по принцип образователната сфера,училищата особено предучилищното образование би трябвало да се ангажира точно с това."

Подготвителният клас ще има програма за учене и стандарт за оценка.

Димитър Здравков – председател на комисията по образованието и науката, "Прогресивна България": "Този инструментариум ще позволява подготвени специалисти на входа на детската градина, не нейния изход и на входа на училището да могат да оценят в каква степен детето владее български език."

Аврам: "Ти ни учиш да се борим, да сме честни и добри, да сме истински горди в несполуките дори."

#Център за социални и здравни услуги в квартал "Столипиново" #комисия по образование и наука #украинци #образование

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