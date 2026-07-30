Нови удари на САЩ срещу Иран: Отговор на обстрел срещу американски бази и кораби в Ормуз

Пентагонът съобщи за серия от „тежки удари“ срещу Иран в отговор на обстрел с балистични ракети срещу американски бази в Йордания и кораби в Ормузкия проток.

Американското централно командване обяви, че са поразени десетки цели на Революционните гвардейци, включително командни центрове и площадки за ракети и дронове. Иранската страна твърди за трима загинали, включително двегодишно дете.

Поредната размяна на обстрели се осъществи след разширяването на конфликта с общи удари на Съединените щати и Саудитска Арабия срещу проирански формирования в Ирак. Водещата сунитска сила Саудитска Арабия и Иран – най-голямата шиитска държава – от десетилетия водят борба за регионално надмощие, отбелязва Би Би Си.