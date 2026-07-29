След кратко затишие САЩ и Иран възобновиха ударите.

Иран е изстрелял няколко балистични ракети по американски военни бази в Близкия изток - всички са прихванати, съобщи в Екс Централното командване на американската армия.

Съвместно със Саудитска Арабия американската армия е атакувала обекти на подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. Съобщава се за убити и ранени. Техеран обяви, че ударил и спрял три петролни танкера в Ормузкия проток.