След кратко затишие САЩ и Иран възобновиха ударите
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След кратко затишие САЩ и Иран възобновиха ударите.
Иран е изстрелял няколко балистични ракети по американски военни бази в Близкия изток - всички са прихванати, съобщи в Екс Централното командване на американската армия.
Съвместно със Саудитска Арабия американската армия е атакувала обекти на подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. Съобщава се за убити и ранени. Техеран обяви, че ударил и спрял три петролни танкера в Ормузкия проток.