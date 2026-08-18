Заради ремонт на „Капитан Андреево“: Въвеждат нова организация на движението на граничния пункт

Мащабният ремонт на граничен пункт „Капитан Андреево“ започна. Това е най-големият сухопътен граничен пункт в Европа и вторият по натовареност в света.

Георги Господинов, началник на ГКПП „Капитан Андреево“: „Започва цялостна реконструкция на граничния пункт, която ще обхване всички трасета – входящи товарни автомобили, изходящи товарни автомобили, както и трасетата за лекия трафик. Предвидени са нови навеси, увеличаване на кабинките на гранична полиция, както и тези на митницата. По отношение на входящите товарни автомобили кабинките ще бъдат увеличени от 3 на 7, ще бъдат изградени нови рентгенови рамки, както и ще бъдат изградени нови навеси за проверка.“