Агресията сред децата: Мерките на институциите за справяне с проблема

Какви мерки са предприети спрямо децата, участвали в убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, както и към тийнейджърите, станали свидетели на зверския побой над 37-годишния мъж? Това ще стане ясно по-късно днес, когато министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще се срещне със специалистите от Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ в Пловдив.

Тежкото престъпление за пореден път повдига въпроса за реакцията на институциите при сигнали за младежи, които проявяват агресия или нарушават обществения ред. Как функционира системата в подобни случаи и има ли звена, където се къса нишката на взаимодействието между институциите и семейството?

Полицията в Пловдив е категорична, че реагира на всеки подаден сигнал, а когато става въпрос за непълнолетни, случаят се разглежда и от специалисти извън системата на МВР.

Радослав Начев, заместник-директор на ОД МВР – Пловдив: „Инспектор ДПС работи с тях, като в зависимост от това какво деяние е извършено, уведомяваме или прокуратура, или местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.“

Експертите в тази комисия прилагат различни мерки спрямо младежите – като беседи с обществен възпитател или общественополезен труд. Често обаче срещат трудности със системни нарушители, които многократно се изпращат при тях.

Тони Стойчева, председател на комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетни, кмет на район „Запад“ – Пловдив: „Не може лице, което е минало няколко пъти през Местната комисия с различни мерки и очевидно не показва подобрение в своето поведение или отношение към обществените норми, и отново пребива друго момче на улицата, и прокурорът да счете, че това не е общественоопасно деяние.“

Родители от своя страна търсят начини за справяне с проблема извън институциите.

„Аз също съм имала тийнейджър, той е сега вече 26-годишен, също така беше много буен... И тогава аз не го оставих, забраних неща, които не са правилни, предложих му други забавления... Беше записан на карате, в България беше записан на Червения кръст да помага, на 16 години отиде да работи в един миниголф.“

Експертите смятат, че проблемът не е толкова в действащите закони, колкото в нуждата от по-сериозна превенция спрямо младежите.