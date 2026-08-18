В очакване на „Евровизия 2027“: Как се подготвят музеите и галериите в Бургас?

Бургас вече е в трескава подготовка за посрещането на „Евровизия 2027“, а голямото музикално събитие се очаква да доведе в региона хиляди гости от цяла Европа. Към подготовката се присъединяват и музеите и галериите в Бургаска област, които виждат в огромния международен интерес възможност да представят пред туристите богатата история, култура и хилядолетно наследство на Южното Черноморие.

Край Русокастро се намира най-голямата средновековна крепост в Югоизточна България, където текат разкопки, а мястото се очаква да посрещне и част от гостите през следващата 2027 година, през месец май, когато в Бургас ще се проведе "Евровизия".

д-р Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей, Бургас: "В Бургас вече се подготвят за следващия сезон, като заради съвпадението на финала на „Евровизия 2027“ на 15 май и "Нощта на музеите" на 16 май се обмисля възможността събитието да бъде изтеглено, за да могат гостите на града да се включат в него. Музеите в Бургас са подготвени за чуждестранните гости – експозициите са дигитализирани, а информацията към тях е на български и английски език, като са осигурени и аудиогидове за всички музеи."

д-р Милен Николов, директор на Регионалния исторически музей, Бургас: "Изложбата, която ще представим не е представяна - жизненият цикъл на мъжа от Странджа – от раждането до смъртта му. Всичките етапи, през които минава - дете, юноша, мъж, глава на семейство и старейшина след 50-60 години. В Историческия музей ще представим обзавеждане в стил Сецесион - обзавеждане на градски бит от началото на ХХ век."

Величка Мартинова, археолог: "Ще гостува много любопитна изложба на праисторическа керамика от Видинския край, т.нар. "култура Балей", която е много характерна и не е виждана досега в Бургас. И освен това сме подготвили специална работилница, уъркшоп за всички посетители с клуб по експериментална археология от Асеновград с ръководител Руслана Бояджева."

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