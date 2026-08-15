"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта

От два дни Бургас е най-обсъжданият град. Улиците се огласят от "Бангаранга" и големи и малки танцуват. От радост разбира се, защото Бургас ще е градът домакин на "Евровизия 2027". Обичаната певица Тони Димитрова изигра ключова роля в историческия триумф на България на "Евровизия 2026" като член на националното жури. Тя беше сред хората, които подкрепиха и избраха ДАРА и нейната песен "Бангаранга" по време на кастингите на Българската национална телевизия. И след победата на ДАРА, веднага изрази силно желание и заяви Бургас като най-подходящото място за провеждане на песенния конкурс.

Тони Димитрова, певица: "Имаме страхотна зала, имаме летище, имаме леглова база и със сигурност кметът е изпълнил всички изисквания на екипа на "Евровизия". От сега вдъхновението е обзело целия град. Като гледам какво се случва, сигурна съм, че тогава ще бъде наистина много, много хубав празник. Защото това е наистина изключително постижение. Първо на ДАРА, второ на БНТ, да не забравим, и разбира се – на Бургас."

"Аз не вярвам да има град на света, в който да му се случи това нещо и той да даде назад. Не вярвам въобще. Наистина изпитах радост. Огромна. Разбира се, че в началото всички си казахме: Е, то няма начин. Най-вероятно София ще спечели правото "Евровизия" да бъде там, да бъде домакин. И всъщност, когато това се случи, аз бях на репетиция с колеги и няколко минути не можехме да повярваме. После настъпи огромната радост."

По думите на Тони Димитрова градът има дух, има характер и собствено лице:

"Аз съм абсолютно сигурна, защото сега много, много хора ще чуят за Бургас. То не, че много не го знаят нашия град. Напротив, всяка година знаем какво се случва лятото. Но сега вече, освен че България е на музикалната карта, Бургас ще бъде на музикалната карта и на европейската карта – сигурно и стабилно. Аз съм сигурна, че ще бъде пълно и с бургазлии, че няма да стигнат билетите, затова трябва да си ги купим по-рано. И съм сигурна, че ще посрещне всичко това една голяма част от нашите съграждани с огромна радост. И съм сигурна – просто някак си въздухът се промени тук от два дни. Някак си стана по-светло и по-усмихнато. Така мисля, това виждам аз."

В студиото на "Денят започва в събота" гостува певицата Поли Генова, която развя два пъти българското знаме на "Евровизия". През 2011 година в Дюселдорф, Поли представи България с песента "На инат", но не стигна до финала. През 2016 година в Стокхолм, се класира на престижното четвърто място на финала с песента "If Love Was a Crime". Тя беше и водещ на "Детската Евровизия" през 2015 в София.

Поли Генова, певица: "Много е приятно, когато това голямо събитие се провежда на място, което не е свързано с динамиката на столицата. Защото е някак си по-спокойно. Освен моето участие през 2011 г. в Дюселдорф, аз имах възможността да видя как едно по-малко населено място изведнъж се превръща буквално в един огромен празник. "Имала съм възможност да видя как се случват нещата и в Торино, когато бях гост на конкурса, беше изключително приятно и в Ливърпул, беше изключително красиво, целият град навсякъде беше брандиран, така че аз си представям, че нещо подобно ще се случи и в Бургас."

снимки: БНТ

"Млади хора и хора, които страшно обичат музиката. Те са една от най-хубавите аудитории, пред които аз съм имала възможност да пея, просто са невероятно емоционални, обичат тези артисти, които представят страните си. Много е различно, отколкото един обикновен концерт или фестивал. Аз мисля, че ще останат с много хубави спомени. Вече си говорих с мои приятели и колеги, които живеят в Европа и не само, и са много ентусиазирани, че ще могат буквално да се докоснат в началото на летния сезон до плажовете, до морето. Те са много различен град от София, защото повечето чужденци познават повече столицата, отколкото останалите градове."

Според нея Бургас се е развил прекрасно, има една много добре развита инфраструктура, всичко е добре подменено, грижат се за него, прекрасна Морска градина, която винаги е добре оформена.

Поли Генова, певица: "Бургас е вдъхновение, той е лиричен. Всеки свърза Бургас с бургаските вечери, има там някаква романтика, която витае там в атмосферата. Надявам се, че песента, която ще представи България на конкурса, може да носи това настроение."

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