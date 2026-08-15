Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично

На 15 август православната църква отбелязва един от 12-те най-големи християнски празници Успение на Пресвета Богородица или Голяма Богородица. Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е честван еднакво и от православни, католици и от други християнски общности. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на нейното "успение", т.е. заспиване.

На този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото ѝ тяло. Според Светото писание това е денят, в който Божията майка, на 64-годишна възраст, напуска земния живот и отива при сина си. Последното ѝ желание е да види Светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома ѝ в Йерусалим.

Три дни след това сам Иисус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица. Погребват я в една пещера край Гетсимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата закъснелият апостол Тома, намират само плащеницата ѝ. Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която им казва: "Радвайте се, защото съм с вас през всичките дни". В памет на явяването ѝ пред апостолите, църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави "въздигане на хляба".

Според народната традиция празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика от Малката Богородица, когато се чества рождението на Христовата майка. На Голяма Богородица, след тържествена литургия в църквата, се освещават обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за починалите близки.

Вярващите търсят покровителството на Света Богородица в житейските проблеми. На този ден семействата се събират, правят се родови срещи. Традиционни ястия на трапезата са прясна питка, пиле каша, варено жито, царевица и тиква. Разрешава се риба.

Президентът Илияна Йотова ще посети Троянския манастир "Успение Богородично" за храмовия празник на светата обител. Държавният глава ще се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица", която се съхранява в манастирския храм от 17-и век. Троянският манастир отбелязва своя празник с поредица от празнични богослужения. Тържествена лития с чудотворната икона на Пресветата Божия майка е от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея.

На Голяма Богородица Кюстендил отбелязва своя духовен празник. Негово светейшество българският патриарх Даниил ще води архиерейска света литургия в града.

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Имен ден празнуват всички с имената Мария, Марио, Марийка, Мари, Марин, Мариян, Марияна, Мариана, Мариан, Маша, Мика, Мариета, Мариела, Преслав и Преслава.

Честито на всички именици!