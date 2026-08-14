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Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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По случай избора на Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ директорите на държавните и общинските музеи и галерии в Бургаска област, както и на общинските културни и туристически обекти в община Бургас, на извънредна среща единодушно решиха да подарят на ДАРА пожизнен семеен билет за всички музеи и музейни обекти в региона.

С него тя и семейството ѝ ще могат да посещават безплатно четирите експозиции на Регионалния исторически музей в Бургас, Бургаската художествена галерия, както и музеите и галериите в Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, Средец и Карнобат.

Билетът важи и за крепостта Маркели, римския град Деултум, средновековните църкви в Несебър, тракийското светилище Бегликташ край Приморско, крепостта Русокастро, античната куполна гробница и Музея на солта в Поморие, Музея на авиацията в Сарафово, древния град Акве калиде, остров Света Анастасия и туристическия комплекс „Ченгене скеле“.

С този жест музейните директори и Община Бургас изразяват уважението си към таланта на Дара и голямата ѝ победа на тазгодишната „Евровизия“, благодарение на която през 2027 г. Бургас ще бъде домакин на следващото издание на най-големия европейски музикален форум.

„Пожизненият билет е повече от пропуск. Той е символична покана без срок на валидност – ДАРА и нейното семейство винаги ще бъдат добре дошли там, където се пази паметта на Бургаския край, неговата хилядолетна история, археологическите му богатства, традиции, изкуство, движимо, недвижимо и нематериално културно наследство“, заявиха от Регионалния исторически музей в Бургас.

Музейните директори подчертават, че „Евровизия 2027“ е много повече от музикално събитие. Това е възможност Бургас и целият регион да представят пред Европа и света не само своето модерно лице – свежо, младо и динамично, но и безценното си културно-историческо наследство.

#билет за музеите #Евровизия в Бургас #Бургас

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