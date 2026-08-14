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Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Каква атмосфера ще завладее Бургас около домакинството на „Евровизия“ 2027?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Бургас – градът домакин на „Евровизия 2027“. Освен подготовката на залата, предстои и цялата атмосфера около конкурса да завладее града. Какви събития ще съпътстват „Евровизия“ и как Бургас ще посрещне хилядите гости през май догодина?

Диана Саватева - зам.-кмет по култура в община Бургас: "Много се радваме, че ще работим с екипа на БНТ. И сме сигурни, че заедно ще постигнем нещо прекрасно и за града, и за региона, и за страната. „Евровизия“ е не една седмица, още по-малко не един спектакъл. Ние искаме цялата година да я наситим с разнообразни събития и да представим Бургас като сцена на регионалната артистична общност и международната, защото тук ще дойдат много международни артисти. Сигурни сме, че ще направим една много добра, стегната организация, в която няма да липсват емоции, защото „Евровизия“ е магия. Бургас има много артистични пространства и всички те ще бъдат оживени."

Диана Саватева - заместник-кмет по култура в община Бургас: "Артистите в Бургас са мотивирани, но заедно с това Бургас се отваря широко за всички артисти, които са от България. Те ще почувстват това. Целият Бургас ще бъде сцена, зоните около „Арена Бургас“ - тя ще бъде преобразена, близо до „Арена Бургас“ е реновирането на зала „Младост“ - едно прекрасно място за феновете. Центърът на Бургас ще бъде интегриран в организацията."

Александър Александров, хотелиер - Слънчевбряг: "Май е изключително силен месец за нас. Тази година проведохме едно огромно мероприятие заедно с община Несебър. Това беше Giro d'Italia. И обратната връзка от италианска страна беше, че това е било най-доброто откриване на Giro d'Italia. Всички ще окажем подкрепа за провеждането на „Евровизия“."

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#домакинство на Евровизия #Евровизия 2027 #Бургас

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