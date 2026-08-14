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Новото приложение за градския транспорт във Варна обединява две билетни системи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Татяна Кисьова
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Чете се за: 04:30 мин.
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Жителите и гостите на Варна вече могат да използват ново мобилно приложение за купуване на билети за градския транспорт. То е част от новата билетна система на града и обединява функционалностите на досегашните две приложения. T-Tickets е част от новата билетна система на града и обединява функционалностите на досегашните две приложения. Новото приложение позволява покупка на билети, планиране на маршрути и проследяване на движението на превозните средства в реално време.

Александър Велинов, директор на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“: „Новото приложение T-Tickets комбинира старите две – TicketVarna и BusVarna – в едно. Главните направления, в които работи, са покупката на билети, планиране на маршрута и реалното отчитане на превозните средства в тяхното движение.“

По думите на Велинов подробни инструкции за използването на новото приложение са публикувани на сайта на „ТАСРУД“. Информация има и на място – чрез стикери, поставени по спирките и в превозните средства, в близост до валидаторите.

„Новото приложение, инструкциите за неговото ползване ги има в сайта на „ТАСРУД“. Както и са разлепени стикери по всички спирки и превозни средства, които са непосредствено в близост до така наречените валидатори – устройства, чрез които се валидират билетите и превозните документи“, каза Александър Велинов.

Валидаторите работят и вече са разположени до всяка врата на превозните средства. Броят им е увеличен, което според общинското предприятие ще позволи по-бързо валидиране на билетите.

Александър Велинов, директор на ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“: „Валидаторите работят. В новата билетна система те са разположени до всяка една врата. Техният брой е увеличен. По този начин валидацията ще стане много по-бързо. Технически валидирането отнема под секунда. Всеки един пътник може да се валидира веднага след неговото качване, стига той да е приготвил необходимия си документ – покупка на билет или абонаментна карта.“

Той подчерта, че валидирането е задължително съгласно местната нормативна уредба.

„Валидирането е заложено в местната нормативна уредба. Това е Наредбата за реда и условията за пътуване в обществения градски транспорт на община Варна. В глава №6, това са допълнителни разпоредби, е казано ясно, че валидирането е задължителен процес“, посочи директорът на „ТАСРУД“.

Велинов коментира и практиката част от пътниците да изчакват появата на контрольор, преди да валидират билета си.

„При новата система и T-Tickets закупуването на билета може да стане предварително и от момента на валидацията тече времето на билета. Тоест билетът е динамичен – по всяко едно време той може да се измени, като намалява неговото време“, каза той.

Сред най-често поставяните от пътници въпроси остава работата на билетните автомати по спирките и в автобусите. Именно техническите проблеми с тях през годините бяха сред причините за недоволство и оплаквания за безбилетно пътуване. Според Александър Велинов при подаден сигнал за повредена машина се предприема незабавна реакция. Пътниците разполагат и с други възможности за закупуване на превозни документи, включително абонаментни и предплатени карти.

„От 6 август въведохме в експлоатация предплатените карти. Също имат опция. Мисля, че достатъчно алтернативи има, освен покупката на билет през машината“, каза Велинов.

Новата система предлага и 24-часов билет, който струва 2 евро и е сред вариантите за туристи и гости на Варна.

Вижте още в прякото включване на Татяна Кисьова

#градския транспорт #ново мобилно приложение #билети #Варна

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