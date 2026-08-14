Минималната работна заплата: Обсъждат механизма за изчисление във финансовото министерство

Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати. Формулата трябва да бъде приета до края на август.

Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява. Това са покупателна способност на минималната заплата. Общо равнище на възнагражденията в страната. Темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната.

С колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари ще стане ясно след приемането на новата формула.