БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Минималната работна заплата: Обсъждат механизма за изчисление във финансовото министерство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
живо брифинг министерството финансите
Снимка: Десислава Кулелиева
Слушай новината

Новите правила за минималната заплата обсъждат правителство, бизнес и синдикати. Формулата трябва да бъде приета до края на август.

Към момента са договорени критериите, по които ще се изчислява. Това са покупателна способност на минималната заплата. Общо равнище на възнагражденията в страната. Темпа на растеж на заплатите и равнищата на производителността на труда. Адекватността на минималната заплата ще се проверява веднъж на 4 години. Идеята е да се прилага правилото, че минималната заплата е равна на 50% от средната основна заплата за страната.
С колко ще се увеличи минималната заплата от 1 януари ще стане ясно след приемането на новата формула.

#финансово министерство #механизъм #обсъждане #минимална работна заплата

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
2
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте по БНТ 3 европейското първенство по плуване в Париж
3
Гледайте по БНТ 3 европейското първенство по плуване в Париж
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на сайта на БНТ
5
Гледайте европейското първенство по водна топка U20 на сайта на БНТ
Бургас празнува: Жителите на града се готвят за домакинството на „Евровизия 2027“
6
Бургас празнува: Жителите на града се готвят за домакинството на...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
5
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3
6
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам по БНТ 3

Още от: Политика

ЦИК прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври
ЦИК прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври
Премиерът Радев: Бъдещето на нашия регион все повече ще се определя от свързаността между България и Турция Премиерът Радев: Бъдещето на нашия регион все повече ще се определя от свързаността между България и Турция
Чете се за: 02:40 мин.
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
Чете се за: 00:37 мин.
Кои са основните акценти от управленската програма на кабинета до 2030 г.? Кои са основните акценти от управленската програма на кабинета до 2030 г.?
Чете се за: 01:27 мин.
Премиерът Радев: Правителството е ангажирано с устойчивото развитие на българската енергетика Премиерът Радев: Правителството е ангажирано с устойчивото развитие на българската енергетика
Чете се за: 02:32 мин.
Българските евродепутати със спешен апел към ръководството на ЕС за случая с Ива Михайлова Българските евродепутати със спешен апел към ръководството на ЕС за случая с Ива Михайлова
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Минималната работна заплата: Обсъждат механизма за изчисление във финансовото министерство
Минималната работна заплата: Обсъждат механизма за изчисление във...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Новият участък на метрото: От 12.00 часа пътниците ще могат да ползват новите станции Новият участък на метрото: От 12.00 часа пътниците ще могат да ползват новите станции
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Проверки на плажа: Откриха десетки неправилно паркирани каравани край Варна Проверки на плажа: Откриха десетки неправилно паркирани каравани край Варна
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Добре дошла, "Евровизия 2027" в Бургас! (ОБЗОР) Добре дошла, "Евровизия 2027" в Бургас! (ОБЗОР)
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Голям горски пожар избухна на Халкидики (СНИМКИ)
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Историческа операция: Лекари от ВМА трансплантираха едновременно...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Александра Начева с бронзов полет в Бирмингам! Втори медал за...
Чете се за: 03:02 мин.
Спорт
Разузнавателен дрон изплува на плажа в Приморско
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ